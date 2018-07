"Mertens heeft het potentieel voor plek in top 10", denkt haar opponente Cibulkova YP

06 juli 2018

15u08

Bron: Belga 0 Wimbledon Dominika Cibulkova (WTA 33) is morgen de opponente van Elise Mertens (WTA 15), die voor het eerst tracht door te stoten naar de achtste finales op Wimbledon. De Slovaakse, die in 2016 de Masters won, schakelde in de vorige ronde plaatselijke favoriete Johanna Konta (WTA 24) uit.

"Ik ben heel tevreden", verklaart Cibulkova. "Ik houd ervan op gras te spelen. Mijn lengte (1,61m) is dan minder een nadeel dan op andere ondergronden. De ballen komen op de goede hoogte."

Cibulkova ontmoette Elise Mertens vorig jaar tweemaal op het WTA-circuit. Het staat 1-1 in de onderlinge confrontaties na twee partijen op hardcourt.

"Mertens is een goede speelster, die mooie slagen heeft. Het is altijd moeilijk om voorspellingen te doen. Maar ze heeft het potentieel om ooit in de top 10 te staan", vervolgde Cibulkova. "Ik heb hier al Alizé Cornet en Konta geklopt. Ik moet verder solide blijven spelen. Mijn gebrek aan lengte compenseer ik met mijn energie. Momenteel sla ik goed op. Ik vind de goede zones. Ik hoop dat dat blijft duren."