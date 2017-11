Wimbledon-winnares en dubbelspecialiste Jana Novotna verliest op haar 49ste strijd tegen kanker DMM

10u31

Bron: Belga 1 REUTERS Tennis De Tsjechische oud-tennister Jana Novotna heeft zondag op 49-jarige leeftijd de strijd tegen kanker verloren. Dat maakte de WTA op haar website bekend.

Novotna was vooral bekend van haar Wimbledon-triomf in 1998. Daarnaast veroverde ze liefst zestien grandslamtitels in het dubbelspel en pakte ze ook drie olympische medailles, met twee zilveren plakken in het dubbelspel (1988 en 1996) en een bronzen in het enkelspel (1996). In 1998 won ze met Tsjechië de Fed Cup.

"Jana was een inspiratie voor iedereen die haar kende, zowel op als naast het veld", deelde Steve Simon, CEO van de WTA, mee. "Haar naam zal altijd blijven weerklinken in de geschiedenis van het vrouwentennis."

AFP