Wimbledon-winnaar Djokovic blijft ruim op kop in ATP-ranking, Goffin staat weer in top 20 - Barty behoudt eerste plaats bij de dames

15 juli 2019

09u44

Tennis Wimbledon-winnaar Novak Djokovic staat in de verschenen ATP-ranking weinig verrassend op kop. De 32-jarige Serviër houdt met 12.415 punten de Spanjaard Rafael Nadal (7.945 ptn) en de Zwitser Roger Federer (7.460 ptn), zijn tegenstander zondag in een zinderende finale, achter zich. David Goffin (1.860 ptn) stijgt vijf plaatsen naar plek achttien.

Aan de top van de lijst zijn er geen veranderingen. Na het onvermijdelijke trio Djokovic-Nadal-Federer volgen de Oostenrijker Dominic Thiem en de Duitser Alexander Zverev. Grootste stijger in de bovenste regionen is de Spanjaard Roberto Bautista Agut (+9 naar 13), die het in Londen tot in de halve finales schopte maar daarin op Djokovic botste.

Goffin kan met een achttiende stek stilaan weer omhoog kijken. De Luikenaar kende enkele kwakkelende maanden en was uit de top 20 gevallen, maar haalde op Wimbledon weer een beter niveau. Hij plaatste zich voor de kwartfinales, maar was niet opgewassen tegen Djokovic.

Kimmer Coppejans is de tweede Belg, hij blijft status quo op 144. Ruben Bemelmans (-20) zakt fors naar 191, Steve Darcis (+26) gaat ruim vooruit naar 195. Ook Arthur De Greef (-29) moet heel wat plaatsen inleveren en zakt naar 240.

Halep stijgt na Wimbledon-winst naar plaats 4 op WTA-ranking, Barty blijft op kop

De Australische Ashleigh Barty behoudt op de WTA-ranking haar eerste stek. De Roemeense Simona Halep, die zaterdag Wimbledon op haar naam schreef, stijgt drie plaatsen tot plek vier. Elise Mertens blijft status quo op 21.

Barty sneuvelde in Londen in de achtste finales tegen de Amerikaanse Alison Riske, maar blijft de nummer 1 met 6.605 punten. De Japanse Naomi Osaka (6.257 ptn), er meteen uit op Wimbledon, en de Tsjechische Karolina Pliskova (6.055 ptn) maken het podium vol. Halep (5.933 ptn) houdt als vierde de Nederlandse Kiki Bertens (5.130 ptn) af, die een plaats moet inleveren. Verliezend finaliste Serena Williams (+1) is negende.

Mertens bereikte in Londen de achtste finales, maar verslikte zich in de Tsjechische Barbora Strycova. De Limburgse valt zo net uit de top 20. Op de dubbelranking stijgt Mertens (+1) naar plaats vier. De Belgische haalde met de Wit-Russin Aryna Sabalenka de kwartfinales van Wimbledon. De Tsjechische Barbora Strycova, die het dubbelspel in Londen won, topt de lijst.

Alison Van Uytvanck (-6 naar 64) en Kirsten Flipkens (-4 naar 107), die beiden in de tweede ronde sneuvelden, boeken licht verlies. Ysaline Bonaventure blijft stabiel op 114, Greet Minnen (+5) rukt op naar 123 en Yanina Wickmayer (-9) daalt tot 157.