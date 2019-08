Wimbledon-revelatie Gauff pakt eerste toernooizege in dubbelspel - Schwartzman triomfeert in Los Cabos XC

04 augustus 2019

10u17

Bron: Belga

Wimbledon-revelatie Cori Gauff pakt eerste toernooizege in dubbelspel

De Amerikaanse Cori Gauff, vorige maand op Wimbledon nog de toernooirevelatie nadat ze als vijftienjarige was doorgestoten tot de achtste finales, heeft haar eerste dubbeltitel in haar carrière op haar palmares gezet.

Op het WTA-toernooi in de Amerikaanse hoofdstad Washington pakte ze aan de zijde van haar landgenote Catherine McNally de eindzege. In de finale haalden ze het in twee keer 6-2 van de Hongaarse Fanny Stollar en de Amerikaanse Maria Sanchez. Samen met de zeventienjarige McNally won ze vorig jaar nog het dubbelspel bij de junioren op het US Open.

In het enkelspel in Washington ging ze er deze week in de eerste ronde uit tegen de Kazachse Zarina Diyas. McNally stootte door tot de halve finales, waar ze er uiteindelijk uitging tegen de Italiaanse Camila Giorgi.

Schwartzman verovert in Los Cabos derde ATP-titel

De Argentijn Diego Schwartzman (ATP 27) heeft het ATP-toernooi in het Mexicaanse Los Cabos (hard/762.455 dollar) op zijn naam geschreven. Derde reekshoofd Schwartzman haalde het in de finale in twee sets van het Amerikaanse vijfde reekshoofd Taylor Fritz (ATP 28): 7-6 (8/6) en 6-3.

Voor de Argentijn was het in Los Cabos de derde ATP-titel in zijn carrière, de eerste dit seizoen. Voor Fritz blijft de teller op twee staan. Eerder dit jaar won hij wel al in Eastbourne.