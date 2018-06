Wie is Dominic Thiem, de Oostenrijker met bekend lief die Rafael Nadal van elfde eindzege moet houden in Parijs? Thomas Lissens

10 juni 2018

12u48

Bron: Eigen berichtgeving, ATP 1 Tennis Rafael Nadal kan vanaf 15 uur proberen om Roland Garros voor de elfde keer te winnen. Maar dan moet 'Rafa' wel voorbij Dominic Thiem (ATP 8), een 24-jarige Oostenrijker die zijn eerste Grand Slam-finale speelt op de Parijse gemalen baksteen. Een kennismaking aan de hand van vijf weetjes over 'Domi'.

1. Al sinds zijn negende met topcoach

Het leven van Dominic Thiem staat al lang in het teken van de tennissport. De ouders van de in Wiener Neustadt geboren Thiem zijn beide tenniscoaches en het is ook op die manier dat hij in contact is gekomen met Günter Bresnik, al vijftien jaar zijn trainer. Thiems vader Wolfgang ging in 1997 aan de slag op de tennisacademie van Bresnik in Wenen en toen Dominic negen was, begon Bresnik hem te coachen.

Bresnik was al coach van spelers als Boris Becker, Henri Leconte, Horst Skoff, Patrick McEnroe (broer van, red.) en Patrick Baur. Maar hij noemt Thiem het grootste talent dat hij al onder zijn hoede heeft gehad. "Dominic heeft nog nooit gevraagd om te stoppen met trainen. Hij wil altijd maar doorgaan, blijven werken", aldus Bresnik. "Dominic is op zijn sterkst als hij vanop de baseline kan tennissen. Hij is technisch zo goed als foutloos en een echte winnaar. Wat ik hem aangeleerd heb? Zijn eenhandige backhand, misschien. Een echt wapen."

2. Relatie met Française Kristina Mladenovic

Met al tien ATP-titels op zijn palmares gaat het Thiem al jaren voor de wind op de tennisbaan. Maar ook ernaast heeft de 24-jarige Oostenrijker niet te klagen. Thiem vormt immers al een tijdje een stel met de Franse tennisster Kristina Mladenovic (24). Het duo maakte hun romance eind 2017 wereldkundig met een innig kiekje op Instagram. De liefdevolle foto's volgden elkaar daarna ook in sneltempo op. In Parijs, waar ze zelf al snel sneuvelde in het enkelspel, is Mladenovic de eerste fan van haar wederhelft.

Merci for making my life even so much better ❤ #betterhalf #theone #ontoagreat2018 Een foto die is geplaatst door null (@domithiem) op 28 dec 2017 om 19:18 CET

Anyone can catch your eye, but it takes someone special to catch your heart 💕#theone Een foto die is geplaatst door null (@kristinamladenovic93) op 14 feb 2018 om 12:41 CET

3. Goede vriend van David Goffin

Iets zegt ons dat David Goffin zo meteen de kant van Thiem zal kiezen als hij de finale volgt voor de buis. Thiem en de Luikenaar zijn goede vrienden, zo gaven ze in het verleden al meermaals aan. Het duo traint vaak samen en in de onderlinge duels leidt Goffin met 7-3. "'Domi' is een vriend, ik ken hem heel goed", zei Goffin al over de vriendschap. “Hij beheerst alle aspecten van het spel. Hij slaat stevig op en heeft één van de beste returns in het circuit. Hij beweegt ook steeds beter en is fysiek top. Op gravel, zijn favoriete ondergrond, is hij heel goed. We blijven vrienden, maar op het court geven we elkaar geen cadeaus.”

Great practice with this guy ! 😊@domithiem #usopen2017 Een foto die is geplaatst door null (@david__goffin) op 28 aug 2017 om 19:55 CEST

4. Gek van voetbal

Tennis is overigens niet de enige sport in het leven van Thiem. De Oostenrijker is ook verzot op voetbal. Hij is een vurige supporter van de Engelse topclub Chelsea en gaf al aan dat hij na zijn tenniscarrière wil proberen om "zoveel mogelijk voetbalstadions te bezoeken." Een tijdje geleden richtte Thiem ook zijn eigen voetbalclub op, 1. TFC Matzendorf. De club (Thiem omschrijft ze als een voetbalclub voor tennisspelers, red.) speelt voorlopig vooral liefdadigheidsmatchen, maar de ambitie om door te groeien is er. Thiem wil na zijn tennisloopbaan ook zelf bij de ploeg voetballen. Jürgen Melzer, één van Thiems tennisidolen, speelde al eens een wedstrijdje mee.

Amazing event organized by @fc.fantazisti :) Thanks a lot! #tfcforever #mygame #tensixseventeen Een foto die is geplaatst door null (@domithiem) op 26 nov 2017 om 15:39 CET

Congrats Chelsea to an amazing season 💙 #ktbffh #foreverblue #chelseaandtfc Een foto die is geplaatst door null (@domithiem) op 13 mei 2017 om 10:45 CEST

Love it :) #tfcvsfantazisti #99 #TenSixSeventeen Een foto die is geplaatst door null (@domithiem) op 28 nov 2017 om 18:52 CET

5. Legerdienst

Hoeveel tennissers zouden er weten hoe je een geweer hanteert en schoonmaakt? Thiem alleszins wel. In 2014, op zijn 21ste, werd hij opgeroepen voor zijn verplichte legerdienst. Normaal moeten Oostenrijkse mannen zes maanden bij het leger blijven, maar door zijn statuut als profsporter volstond het dat Thiem een maand bleef. Hij miste daardoor geen enkel toernooi.

"Ik zag die legerdienst toch als een noodzakelijk kwaad", zei Thiem daar recent over. "Ik heb ook vier weken afgezien, dat geef ik eerlijk toe. Mijn tijd bij het leger heeft me geen toernooideelnames gekost, maar ideaal was het ook niet. Mijn seizoensstart verliep daardoor toch redelijk chaotisch. Maar ik heb mijn plicht gedaan."

#kitzbühel #2013 #unbelievable #view #austria #vienna Een foto die is geplaatst door null (@domithiem) op 27 jul 2013 om 12:43 CEST