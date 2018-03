Wickmayer onderuit tegen Gavrilova in tweede ronde Indian Wells - Zanevska wint ITF in China Redactie

Wickmayer sneuvelt in Indian Wells

Yanina Wickmayer (28) is er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de zestiende finales van het tennistoernooi van Indian Wells (hard/8.648.508 dollar) in de Verenigde Staten. De Australische Daria Gavrilova (WTA 26) versloeg Wickmayer (WTA 115) in twee sets: 7-6 (7/3) 6-2.

Vrijdag verloor Elise Mertens (WTA 22) in de tweede ronde van de Chinese Qiang Wang (WTA 55) in drie sets: 4-6, 6-3, 6-3 in 1 uur en 51 minuten. Alison Van Uytvanck (WTA 50) en Kirsten Flipkens (WTA 69) raakten niet verder dan de eerste ronde.

Elise Mertens plaatste zich samen met de Nederlandse Demi Schuurs wel donderdag voor de tweede ronde in het dubbel. Het duo neemt het maandag in de achtste finales op tegen de Spaanse Lara Arruabarrena en Arantxa Parra Santonja.

Zaneveska wint ITF in China

Maryna Zanevska (WTA 183) heeft het ITF-toernooi in het Chinese Zhuhai (hard/60.000 dollar) op haar naam geschreven. Zanevska klopte in de finale de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 185) in twee sets: 6-2 en 6-4. De wedstrijd duurde een uur en 21 minuten. Het is voor de 24-jarige Zanevska de zestiende enkeltitel op een ITF-toernooi.

