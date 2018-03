Wickmayer onderuit tegen Gavrilova in Indian Wells - Venus nog eens tegen Serena - Zanevska wint ITF in China Redactie

11 maart 2018

10u27

Bron: Belga 0

Authom de beste in Griekenland

Maxime Authom (ATP 517) heeft de finale van het ITF-toernooi in het Griekse Heraklion (hardcourt/15.000 dollar) op zijn naam geschreven. De 30-jarige Authom, het achtste reekshoofd, versloeg het Servische eerste reekshoofd Danilo Petrovic (ATP 264) in drie sets: 7-6 (10/8), 6-3 en 6-2. De wedstrijd duurde twee uur en 23 minuten. Maxime Authom telt 23 Futuretitels op zijn palmares. Het was zijn 33ste finale, zijn tweede dit jaar.

Sister Act nummer 29 Venus vs Serena

De derde ronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/8.648.508 dollar) krijgt een opvallend duel. Venus Williams kijkt maandag haar één jaar jongere zus Serena in de ogen. Beide zussen ontmoeten elkaar voor de 29ste maal. Het laatste onderlinge duel dateert van veertien maanden geleden, toen Serena in de finale van de Australian Open Venus met tweemaal 6-4 klopte. Nadien laste Serena een zwangerschapspauze in. In 2001 moesten de twee zussen het al eens tegen elkaar opnemen in Indian Wells, toen in de halve finales. De wedstrijd ging uiteindelijk niet door, omdat Venus kort voor de start opgaf.

Dimitrov out, partij Federer gestaakt

Grigor Dimitrov (ATP 4) heeft de tweede ronde van het ATP-toernooi in Indian Wells (hard/7.972.535 dollar) niet overleefd. De Bulgaar ging in zijn eerste wedstrijd op Amerikaanse bodem in drie sets (7-6 (7/4), 4-6 en 6-3) onderuit tegen de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 39).

De wedstrijd van Roger Federer (ATP 1) tegen de Argentijn Federico Delbonis (ATP 67) moest stilgelegd worden door de regen. De Zwitser had de eerste set met 6-3 gewonnen, terwijl het in de tweede 2-2 stond. De partij zal zondag voortgezet worden. Federer won Indian Wells al vijfmaal. Vorig jaar rekende hij in de finale af met zijn landgenoot Stan Wawrinka.

Wickmayer sneuvelt in Indian Wells

Yanina Wickmayer (28) is er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de zestiende finales van het tennistoernooi van Indian Wells. De Australische Daria Gavrilova (WTA 26) versloeg Wickmayer (WTA 115) in twee sets: 7-6 (7/3) 6-2. Vrijdag verloor Elise Mertens (WTA 22) in de tweede ronde van de Chinese Qiang Wang (WTA 55) in drie sets: 4-6, 6-3, 6-3 in 1 uur en 51 minuten. Alison Van Uytvanck (WTA 50) en Kirsten Flipkens (WTA 69) raakten niet verder dan de eerste ronde.

Elise Mertens plaatste zich samen met de Nederlandse Demi Schuurs wel donderdag voor de tweede ronde in het dubbel. Het duo neemt het maandag in de achtste finales op tegen de Spaanse Lara Arruabarrena en Arantxa Parra Santonja.

Zaneveska wint ITF in China

Maryna Zanevska (WTA 183) heeft het ITF-toernooi in het Chinese Zhuhai (hard/60.000 dollar) op haar naam geschreven. Zanevska klopte in de finale de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 185) in twee sets: 6-2 en 6-4. De wedstrijd duurde een uur en 21 minuten. Het is voor de 24-jarige Zanevska de zestiende enkeltitel op een ITF-toernooi.