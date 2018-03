Wickmayer neemt eerste horde in kwalificaties Miami - David Goffin levert twee plaatsen in op wereldranglijst, Elise Mertens stijgt een plek Redactie

19 maart 2018

17u54

Bron: Belga 0 Tennis Yanina Wickmayer (WTA 109) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het Miami Open (hard/8.648.508 dollar). Ze versloeg de Australische Olivia Rogowska (WTA 145) in drie sets.

Na twee uur en negentien minuten stond de 6-4, 6-7 (3/7) en 6-4 eindstand op het scorebord. Om de hoofdtabel te halen, moet de 28-jarige Wickmayer voorbij de Roemeense Monica Niculescu (WTA 70), het eerste reekshoofd in de kwalificaties, die de Duitse Antonia Lottner (WTA 150) klopte.

Wickmayers beste resultaat op het toptoernooi van Miami is een kwartfinale in 2010, toen Kim Clijsters de titel pakte. Vorig jaar verloor ze in de eerste ronde. Ysaline Bonaventure (WTA 137) speelt haar eerste kwalificatiepartij tegen de Colombiaanse Mariana Duque-Marino (WTA 118) later op de dag.

Elise Mertens (WTA 21), Alison Van Uytvanck (WTA 51) en Kirsten Flipkens (WTA 71) hoeven geen voorrondes af te werken. Mertens is als 22ste reekshoofd vrij in de eerste ronde. Van Uytvanck treft de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA 73), Flipkens neemt het op tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 39).

Goffin verliest twee plekken op ATP-ranking

David Goffin zakt van de zevende naar de negende plaats op de nieuwe wereldranking in het mannentennis. Bij de vrouwen stijgt Elise Mertens dan weer een plaats. Ondanks haar vroege uitschakeling op het toernooi van Indian Wells prijkt de Limburgse nu op de 21ste plaats.

Goffin staat door een oogblessure al een maand aan de kant en was er daardoor niet bij op het Masters 1.000 toernooi van Indian Wells. Hij viert deze week zijn comeback in Miami.

De Argentijn Juan Martin del Potro klimt door zijn titel in Californië twee posities en wordt zesde. De Zwitser Roger Federer, die in de finale zijn eerste nederlaag van het seizoen leed, blijft de ranking aanvoeren. Ook de rest van de top vijf wijzigt niet, met op twee de Spanjaard Rafael Nadal gevolgd door de Kroaat Marin Cilic, de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Duitser Alexander Zverev.

Lager in het klassement maakt Sam Querrey een mooie sprong. De Amerikaan haalde de kwartfinales in Indian Wells en wipt van 21 naar 14. Aan Belgische zijde blijft Ruben Bemelmans nummer twee. Hij zakt drie plaatsen naar de 116de stek, Steve Darcis is 139ste.

Elise Mertens (21ste) wint een plaats op WTA-ranking, Osaka maakt reuzensprong

Op de WTA-ranking klimt Elise Mertens een positie. Ondanks haar vroege uitschakeling op het toernooi van Indian Wells stijgt ze naar de 21ste plaats.

Mertens staat een plekje voor de Japanse Naomi Osaka. Die zorgde voor een heuse stunt door het toptoernooi in Californië op haar naam te schrijven. Het levert de 20-jarige Japanse een fikse winst in het klassement op. Ze springt van 44 naar 22.

De Russin Daria Kasatkina, die al even verrassend de finale haalde, gaat acht banken vooruit en wordt elfde.

Helemaal bovenaan het WTA-klassement blijft de Roemeense Simona Halep de wet dicteren voor de Deense Caroline Wozniacki, de Spaanse Garbine Muguruza en de Oekraïense Elina Svitolina. De Letse Jelena Ostapenko wipt over de Tsjechische Karolina Pliskova en komt de top vijf binnen.

Alison Van Uytvanck (51ste, -1) en Kirsten Flipkens (71ste, -2) gaan allebei licht achteruit, Yanina Wickmayer (109de, +6) krijgt de top honderd weer in het vizier.

Serena Williams keert terug in het klassement als nummer 491. Eind januari was de Amerikaanse uit de WTA-ranking geschrapt omdat ze door haar zwangerschap een jaar geen officiële wedstrijd had gespeeld. In Indian Wells maakte de 23-voudig grandslamkampioene haar comeback en verloor ze in de derde ronde van haar zus Venus.