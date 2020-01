Wickmayer neemt eerste horde in kwalificaties Australian Open - Mertens stoot in Hobart vlot door Redactie

14 januari 2020

10u22

Bron: Belga

Yanina Wickmayer neemt eerste horde in kwalificaties Australian Open

Yanina Wickmayer (WTA 147) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de Australian Open. Op het hardcourt in Melbourne versloeg ‘Wicky’ thuisspeelster Ellen Perez (WTA 248), die een wild card had gekregen. Het werd 7-6 (9/7) en 6-1 na 1 uur en 33 minuten.

Haar volgende tegenstander wordt de Amerikaanse Ann Li (WTA 147). Het 31ste reekshoofd klopte de Egyptische Mayar Sherif (WTA 192) met 6-3 en 7-5.

Eerder op de dag ging Ysaline Bonaventure (WTA 115) in de eerste voorronde voorbij de Française Diane Parry (WTA 337). Zij treft nu de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 154).

Morgen komt Greet Minnen (WTA 119), de derde Belgische vrouw in de kwalificaties, in actie. Zij neemt het op tegen de Australische Kaylah McPhee (WTA 224). Ook Kimmer Coppejans (ATP 158), tegen de Italiaan Federico Gaio (ATP 150), en de afscheidnemende Steve Darcis (ATP 176), tegen de Fransman Elliot Benchetrit (ATP 229), spelen dan hun eerste kwalificatiematch.

Wie drie kwalificatierondes overleeft, bereikt de hoofdtabel en vervoegt daar David Goffin (ATP 11), Elise Mertens (WTA 17), Alison Van Uytvanck (WTA 47) en Kirsten Flipkens (WTA 79).

Topreekshoofd Mertens stoot in Hobart vlot door naar tweede ronde

Elise Mertens (WTA 17) heeft zich probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/251.750 dollar). Ze versloeg de Amerikaanse qualifier Christina McHale (WTA 81) in twee korte sets. Na een uur en tien minuten tennis stond de 6-1, 6-1 eindstand op het bord.

De 24-jarige Mertens is het eerste reekshoofd in Hobart. De Limburgse won het toernooi in 2017 en 2018. Haar tegenstander in de achtste finales wordt de 21-jarige Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 61). Die was met 5-7, 6-2 en 7-6 (7/3) net iets sterker dan de Chinese Lin Zhu (WTA 71).

De twee andere Belgen op de enkeltabel verloren dinsdag allebei hun eerste wedstrijd. Alison Van Uytvanck (WTA 47) ging er met 7-5, 1-6 en 6-2 uit tegen de Française Alize Cornet (WTA 60). Kirsten Flipkens (WTA 79) moest met 4-6, 6-3 en 6-2 de duimen leggen voor de Chinese Shuai Zhang (WTA 40). In het dubbelspel stootten Flipkens en Van Uytvanck wel door.

Van Uytvanck en Flipkens hebben wel succes in dubbel

Nog in Hobart hebben Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens zich geplaatst voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/251.750 dollar). Het duo haalde het met 7-5 en 6-3 van de Oekraïense Kateryna Kozlova en Poolse Magda Linette. De wedstrijd duurde een uur en vijftien minuten.

In de kwartfinales worden de tegenstanders de Australiërs Lizette Cabrera en Samantha Stosur. Het enkeltoernooi eindigde voor Alison Van Uytvanck (WTA 47) en Kirsten Flipkens (WTA 79) allebei in de eerste ronde. Van Uytvanck verloor van de Française Alize Cornet (WTA 60), Flipkens van de Chinese Shuai Zhang (WTA 40). Eerste reekshoofd Elise Mertens (WTA 17) haalde de tweede ronde wel.

