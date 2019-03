Wickmayer naar tweede kwalificatieronde Indian Wells YP

05 maart 2019

06u24

Bron: Belga 0

Yanina Wickmayer heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het WTA-toernooi van Indian Wells (hardcourt/9.035.428 dollar). Wickmayer (29), het nummer 133 van de wereld, won in de eerste ronde van de Luxemburgse Mandy Minella (33), het nummer 99 op de WTA-ranking. De wedstrijd eindigde op 2-6 en 3-6 in 1 uur en 14 minuten. In de tweede ronde neemt Wickmayer het op tegen de Japanse Misaki Doi (WTA 121), 27 jaar, of de Amerikaanse Francesca di Lorenzo (WTA 167), 21 jaar.