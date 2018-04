Wickmayer naar achtste finales in Anning - Flipkens voorbij derde reekshoofd in Rabat YP

30 april 2018

10u48

Bron: Belga 0

Kirsten Flipkens voorbij derde reekshoofd Petra Martic naar achtste finales

Kirsten Flipkens (WTA-73) heeft zich voor de achtste finales van het WTA-toernooi in het Marokkaanse Rabat geplaatst. In de eerste ronde schakelde de 32-jarige Antwerpse het Kroatische derde reekshoofd Petra Martic (WTA-40) in 2 uur en 15 minuten met 3-6, 6-3 en 6-4 uit.

De volgende tegenstandster voor Flipkens komt uit het duel tussen de Australischa Ajla Tomljanovic (WTA-96) en de Spaanse Silvia Soler-Espinosa (WTA-218).

Yanina Wickmayer naar achtste finales

Yanina Wickmayer (WTA-100) heeft zich voor de achtste finales van het WTA-toernooi in het Chinese Anning geplaatst. De 28-jarige Vlaams-Brabantse had in de eerste ronde 1 uur en 31 minuten nodig voor een 6-4, 7-5 zege tegen de Kroatische kwalificatiespeelster Natalija Kostic (WTA-397).

Om een plaats bij de laatste acht gaat Wickmayer het gravel op voor een duel tegen de Oezbeekse Sabina Sharipova (WTA-183). Die schakelde de Russische Nika Kukharchuk (WTA-524) met 7-5, 5-7 en 6-2 uit. Ook vorige week gaf Wickmayer Sharipova al partij in China. Op het ITF-toernooi van Quanzhou won ze in de eerste ronde met 7-6 (7/4) en 6-2. Ze nam zo revanche voor de 3-6, 6-4, 6-2 nederlaag die ze vorig jaar in de kwartfinales in Mumbai leed tegen de Oezbeekse.

Goffin blijft tiende op ATP-ranking

David Goffin blijft vandaag op de tiende plaats staan in de nieuwe wereldranglijst van het mannentennis. Belgiës beste speler bereikte vorige week de halve finales op het gravel van Barcelona. Daar botste hij op Rafael Nadal, die het toernooi vervolgens voor de elfde keer zou winnen. De 31-jarige Spanjaard behoudt maandag zijn eerste plek op de ranking voor Roger Federer en Alexander Zverev. Ook de rest van de top tien wijzigt niet.

De Griekse tiener Stefanos Tsitsipas verraste in Catalonië met een plaats in de finale. Hij wordt daarvoor beloond met negentien plaatsen winst in het ATP-klassement. Tsitsipas staat nu 44e.

De grootste sprong in de top 100 komt op naam van de Italiaan Marco Cecchinato. Op zijn 25e won hij zondag in Boedapest, als lucky loser, zijn allereerste ATP-toernooi. Cecchinato springt 33 posities vooruit en belandt maandag op plaats 59. Verliezend finalist John Millman doet eveneens mooie zaakjes. De Australiër wipt van 94 naar 69.

Ruben Bemelmans blijft op plaats 106 (+1) de tweede Belg voor Steve Darcis (145e, -6).

Elise Mertens, negentiende, levert twee plaatsen in op wereldranglijst

Elise Mertens zakt twee plaatsen op de nieuwe WTA-ranking. Belgiës beste tennisspeelster staat negentiende. De top tien wijzigt niet en wordt nog steeds aangevoerd door de Roemeense Simona Halep.

Mertens is deze week aan de slag in het Marokkaanse Rabat. De 22-jarige Limburgse speelt er als eerste reekshoofd tegen de Slovaakse Kristina Kucova (WTA 281).

Alison Van Uytvanck wint een plaats en is 48e, Kirsten Flipkens zakt drie posities naar nummer 73. Yanina Wickmayer (-2) behoudt net haar plaats in de top honderd.

Helemaal bovenaan zijn er geen wijzigingen. Halep staat op 1 voor de Deense Caroline Wozniacki en de Spaanse Garbine Muguruza. De Oekraïense Elina Svitolina en de Letse Jelena Ostapenko maken de top vijf vol. De Tsjechische Karolina Pliskova blijft ondanks haar toernooizege in Stuttgart zesde.

De Française Pauline Parmentier doet de beste zaak van de week. Dankzij haar titel in Istanboel wint ze 46 posities en staat ze nu 76e.