Wickmayer legt nummer één van de wereld vuur aan de schenen, maar stunt niet in Miami, Elise Mertens wél door XC

22 maart 2019

20u11

Bron: Belga 2

Wickmayer stunt in Miami niet tegen nummer één

Yanina Wickmayer (WTA 141) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde op het WTA-toernooi in Miami (hardcourt/(9.035.428 dollar). De 29-jarige Antwerpse, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel werkte, moest na twee uur en elf minuten tennis in drie sets (6-0, 6-7 (3/7) en 6-1) inpakken tegen de Japanse Naomi Osaka (WTA 1). Door de uitschakeling van Wickmayer blijft enkel Elise Mertens (WTA 14) nog over in het enkelspel in Miami.

Elise Mertens naar derde ronde in Miami

Elise Mertens (WTA 14) heeft vandaag haar duel in de tweede ronde op het WTA-toernooi in Miami (hard/9.035.428 dollar) gewonnen. De 23-jarige Limburgse klopte na anderhalf uur tennis de Française Pauline Parmentier (WTA 55) in twee sets (6-2 en 7-5). Mertens was vrij in de eerste ronde in Miami.

In de derde ronde wacht voor de Belgische nummer één een wedstrijd met de winnares van het duel tussen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 59) en de Letse Jelena Ostapenko (WTA 23).

Mertens neemt in Miami ook nog in het dubbelspel deel. Aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, vorige week samen winnaar van het toernooi in Indian Wells, plaatste de Limburgse zich donderdag voor de achtste finales.

David Goffin speelt in tweede ronde in Miami tegen Pablo Andujar

David Goffin (ATP 20) neemt het in de tweede ronde van het Masters 1.000 toernooi in Miami (8.359.455 dollar) op tegen Pablo Andujar (ATP 88). De 33-jarige Spanjaard haalde het gisteren op het Amerikaanse hardcourt met 7-6 (7/2) en 6-4 van de Kroatische veteraan Ivo Karlovic (ATP 76). Goffin was als achttiende reekshoofd vrij in de eerste ronde.

Het wordt het derde onderlinge duel tussen de twee tennissers. De vorige twee wedstrijden dateren al van 2012. Goffin won toen op hardcourt in Valencia (6-2, 6-2), Andujar was de beste op gravel in Barcelona (7-6 (7/2), 6-4).

De 28-jarige Goffin heeft in het Miami Open weinig punten te verdedigen. In 2018 werd hij in de tweede ronde (toen als zevende reekshoofd) kansloos uitgeschakeld door de Portugees Joao Sousa (6-0, 6-1). De Luikenaar maakte toen zijn comeback na een oogblessure.