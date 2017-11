Wickmayer laat matchpunt onbenut en is uitgeschakeld in tweede ronde in Thailand Redactie

14u49

Bron: Belga 0 Photo News Tennis Yanina Wickmayer (WTA 112) is vandaag uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Thaise Hua Hin (hard/125.000 dollar).

Het vijfde reekshoofd verloor in drie sets van thuisspeelster Luksika Kumkhum (WTA 124): 6-2, 4-6 en 7-6 (7/3) na 2 uur en 25 minuten. Onze landgenote had nochtans een matchpunt bij 5-6 in de derde set. Beide speelsters keken elkaar voor de tweede keer in de ogen. In 2013 trok Wickmayer in Taipei met 6-3 en 6-1 aan het langste eind. Wickmayer was de enige Belgische op de hoofdtabel in Hua Hin.