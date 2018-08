Wickmayer: "Kvitova is geen cadeau, maar ik heb een kans" - David Goffin en Elise Mertens behouden plaats op ranking MH

26 augustus 2018

11u26

Bron: Belga

Wickmayer: "Kvitova is geen cadeau, maar ik heb een kans"

Yanina Wickmayer (WTA 94) moet het in de eerste ronde van de US Open opnemen tegen Petra Kvitova. De Tsjechische staat vijfde op de wereldranking en won dit seizoen al vijf toernooien.

"Uiteraard is dit geen cadeau", blikt Wickmayer vooruit naar de partij van dinsdag. "De Tsjechische is een van de meest getalenteerde speelsters op het circuit en kent ook een voorspoedig jaar. Ze staat niet voor niets derde in de Race to Singapore (de rangschikking voor de Masters). Ik speelde al meerdere keren tegen haar maar de laatste ontmoeting dateert wel al van 2013."

Kvitova kende geen vlekkeloze aanloop. Donderdag moest ze in New Haven in haar kwartfinale tegen Suarez Navarro opgeven met een schouderblessure. "Ik denk dat ze dat uit voorzorg heeft gedaan", zegt Wickmayer. "Ze wil haar kansen voor de US Open niet in gevaar brengen. Maar zelf heb ik niets te verliezen. Als ik goed speel, heb ik een kans."

In 2009 stuntte Wickmayer in New York met een plaats in de halve finales, nog steeds haar beste uitslag tot dusver op een grandslam. "De US Open is een speciale plek voor mij", onderstreept 'Wicky'. "Hier behaalde ik mijn mooiste resultaat in een grandslam. Ik hou ervan in New York te zijn. In deze stad hangt zo'n energie. En de Amerikanen zijn gepassioneerd door de sport. De voorbije dagen heb ik goed kunnen trainen met Steve (Darcis, haar coach). Ik ben klaar om alles te geven wat ik heb."

Wickmayer en Kvitova treffen elkaar dinsdag in de eerste match op court 17. Die begint om 17 uur Belgische tijd (11u in NY).

Ook Elise Mertens behoudt zelfde plaats op rankin

Elise Mertens blijft op de nieuwe wereldranking in het vrouwentennis op de vijftiende plaats staan. Daags voor de start van de US Open, de laatste grandslam van het seizoen, beweegt er aan de top weinig.

Simona Halep behoudt de eerste plaats en heeft bovendien amper punten te verdedigen in New York. Vorig jaar verloor de Roemeense immers al in de eerste ronde van Maria Sharapova.

Caroline Wozniacki volgt op ruim 2.000 punten als tweede, Sloane Stephens blijft derde. De Amerikaanse verdedigt op Flushing Meadows haar titel. Angelique Kerber en Petra Kvitova maken de top vijf vol.

Voor de enige wijziging in de top twintig zorgt Aryna Sabalenka. De Wit-Russische won zaterdag het toernooi van New Haven en wipt op de WTA-ranking vijf plaatsen vooruit naar nummer 20. Verliezend finaliste Carla Suarez Navarro springt van 30 naar 24.

Alison Van Uytvanck zakt een plaatsje en is 39e. Kirsten Flipkens moet negen posities inleveren en wordt 57e. Yanina Wickmayer, de vierde Belgische vrouw op de hoofdtabel in New York, staat 94e (+1).

David Goffin blijft 's werelds nummer 10

Daags voor de start van de US Open zijn er amper wijzigingen te noteren op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. David Goffin behoudt zijn tiende plaats.

Ook de rest van de top tien verandert niet. Rafael Nadal, die zijn titel verdedigt in New York, begint als nummer 1 aan het laatste grandslamtoernooi van het seizoen. Roger Federer blijft tweede voor Juan Martin del Potro en Alexander Zverev. Kevin Anderson, vorig jaar verliezend finalist op Flushing Meadows, sluit de top vijf.

De Rus Daniil Medvedev doet de beste zaak van de week. Hij won het toernooi van Winston-Salem en wipt op de ranking van 57 naar 36. Hij staat vijf plaatsen achter verliezend finalist Steve Johnson (31e, +3).

Ruben Bemelmans, die in de laatste kwalificatieronde van de US Open struikelde, wint een positie en staat 128e. Dan volgen Arthur De Greef (253e, -6), Kimmer Coppejans (291e, -2) en Steve Darcis (302e, +1).

Goffin is de enige Belgische man op de hoofdtabel in New York. Hij treft in de eerste ronde de Italiaanse qualifier Federico Gaio (ATP 242).

Daniil Medvedev steekt titel op zak in Winston-Salem

De Rus Daniil Medvedev (ATP 57) heeft het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem (hardcourt/691.415 dollar) op zijn naam geschreven.

In de finale versloeg hij de Amerikaan Steve Johnson (ATP 34) met twee keer 6-4. De match duurde 1 uur en 24 minuten. Voor de 22-jarige Medvedev is het de tweede ATP-titel. Begin dit jaar won hij het toernooi van Sydney.

Op de erelijst in North Carolina volgt Medvedev de Spanjaard Roberto Bautista Agut op. De 28-jarige Johnson mikte op een vijfde ATP-titel, zijn derde dit jaar (na Houston en Newport).

Reflex skills: 💯🙌@WSOpen champ, @DaniilMedwed, was pulling out all the tricks in today's final ✨



