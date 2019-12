Wickmayer begint vroeg aan haar seizoen, maar strandt in eerste ronde Limoges



16 december 2019

Yanina Wickmayer (WTA 153) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi in Limoges, dat deel uitmaakt van de WTA 125K Series. De 30-jarige Wickmayer ging op het hardcourt met 6-2 en 6-4 onderuit tegen de zeven jaar jongere Française Océane Odin (WTA 167). De wedstrijd duurde 1 uur en 8 minuten.

Derde reekshoofd Alison Van Uytvanck (WTA 47) en Greet Minnen (WTA 118) komen eveneens in actie in Limoges. Ze nemen het in de openingsronde op tegen respectievelijk de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 84) en de Française Clara Burel (WTA 795).

Minnen en Van Uytvanck treden ook samen aan in het dubbelspel. Daarin openen ze tegen de Russin Ekaterina Alexandrova en Oksana Kalashnikova uit Georgië.

