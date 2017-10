Wervelende Federer maakt in eigen Bazel gehakt van Goffin, die wél vlagen van zijn kunnen toont Thomas Lissens

17u48

Bron: Eigen berichtgeving 3 rv Federer mocht juichen, Goffin moest zijn meerdere erkennen in de Zwitser. Tennis Roger Federer speelt de finale van het ATP 500-tornooi van Bazel. De nummer twee van de wereld haalde het op zijn eigen terrein met sprekend gemak van David Goffin (ATP 10): 6-1 en 6-2. Onze landgenoot kreeg tennisles van de losgeslagen 'FedExpress' en moest uiteindelijk na anderhalf uur nederig het hoofd buigen. Federer treft in zijn dertiende finale in Bazel de Argentijn Juan Martin del Portro.

Goffin had in de kwartfinale maar twee sets nodig tegen de Amerikaan Jack Sock en ook tegen Federer toonde de 26-jarige Luikenaar bij vlagen wat hij in zijn mars heeft. Maar al snel bleek dat er vandaag niet veel te beginnen viel tegen de Zwitser.

De aces en winners vliegen Goffin in de eerste set om de oren. Federer ging ook al snel door de opslag van onze landgenoot, die amper één spelletje kon pakken. Na amper 26 minuten stond er al een 6-1 op het scorebord, en dat terwijl Goffin zelfs geen dramatische match speelde. Daar kreeg hij de kans niet toe.

Goffin biedt iets meer weerwerk in set 2

Goffin moest proberen om de schade te beperken, maar Federer kon toch weer meteen door de opslag van de Luikenaar gaan. Ook bij 2-0 kreeg de Zwitser meerdere kansen, maar Goffin vocht als een leeuw en haalde zijn slag thuis: 2-1. Veel meer kon hij de Zwitserse legende echter niet meer in de weg leggen. Federer gunde Goffin nog één spelletje en klaarde na iets meer dan een uur de klus: 6-1 en 6-2.

Federer kan al voor de achtste keer winnen in Bazel. De Zwitser kan voor de 95e keer in zijn carrière een ATP-toernooi winnen. Twee weken geleden won de Zwitser het Masters 1.000-toernooi in Shanghai. In 2012 en 2013 was Del Potro de beste in Bazel, telkens na een finale tegen Federer. In de onderlinge confrontaties leidt Federer met 17-6.

