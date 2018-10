Weinig wijzigingen in top ATP-ranking, Bemelmans maakt duik Redactie

22 oktober 2018

10u35

Bron: Belga 0 Tennis De nieuwe ATP-ranking heeft weinig verrassingen opgeleverd. Bovenaan behoudt de Spanjaard Rafael Nadal de leiding. Ook de twaalfde plaats van David Goffin, die begin oktober zijn seizoen beëindigde met een elleboogblessure, kwam niet in het gedrang. De tweede Belg op de ranglijst, Ruben Bemelmans, maakte een duik van 24 plaatsen.

De dertigjarige Limburger verloor de voorbije week in de eerste ronde van de European Open in Antwerpen en moest dat - na zijn halve finale van vorig jaar - bekopen met fiks verlies op de ATP-ranking. Hij zakte van de 110de naar de 134ste stek.

De Brit Kyle Edmund, winnaar van de European Open, steeg één plaatsje, naar de veertiende plek. Karen Khachanov, winnaar van het ATP-toernooi in Moskou, klomt zeven plaatsen tot de negentiende stek. Het is voor de 22-jarige Moskoviet zijn eerste verschijning in de top twintig van de ATP-ranking.

De ATP-ranking van maandag 22 oktober

1. (1) Rafael Nadal (Spa) 7660 punten

2. (2) Novak Djokovic (Ser) 7445

3. (3) Roger Federer (Zwi) 6260

4. (4) Juan Martin del Potro (Arg) 5760

5. (5) Alexander Zverev (Dui) 5025

6. (6) Marin Cilic (Kro) 4185

7. (7) Dominic Thiem (Oos) 3825

8. (8) Kevin Anderson (ZAf) 3730

9.(10) John Isner (VSt) 3380

10. (9) Grigor Dimitrov (Bul) 3335

11.(11) Kei Nishikori (Jap) 2910

++ 12.(12) David Goffin (BEL) 2855

13.(13) Borna Coric (Kro) 2415

14.(15) Kyle Edmund (GBr) 2330

15.(14) Fabio Fognini (Ita) 2315

16.(16) Stefanos Tsitsipas (Gri) 2155

17.(17) Diego Schwartzman (Arg) 1880

18.(18) Jack Sock (VSt) 1850

19.(26) Karen Khachanov (Rus) 1845

20.(21) Daniil Medvedev (Rus) 1842

...

134.(110) Ruben Bemelmans 434

211.(211) Kimmer Coppejans 260

254.(256) Arthur De Greef 211

289.(292) Christopher Heyman 170

336.(337) Yannick Mertens 132

352.(414) Germain Gigounon 118

383.(385) Joris De Loore 105

413.(415) Zizou Bergs 92

477.(482) Omar Salman 76

484.(477) Jeroen Vanneste 74

498.(498) Romain Barbosa 69

535.(529) Jonas Merckx 63

550.(546) Clement Geens 59

595.(466) Maxime Authom 50

619.(613) Maxime Pauwels 46

632.(618) Niels Desein 44

691.(708) Michael Geerts 35

765.(762) Benjamin D’hoe 27

774.(757) Julien Cagnina 26

801.(760) Yannick Vandenbulcke 24

802.(800) Yannik Reuter 24

1154.(1155) Arnaud Bovy 6

1161.(1163) Martin Van Der Meerschen 6

1194.(1199) Simon Beaupain 6

1210.(1212) Sander Gille 5

1221.(1386) Tom Pisane 5

1391.(1393) Loic Cloes 3

1490.(1489) Louis Herman 2

1647.(1639) Victor Poncelet 1

1727.(1724) Julien Dubail 1