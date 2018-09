Weinig ups, veel downs. Coach relativeert moeilijk jaar Goffin: "Absoluut geen catastrofe" Filip Dewulf

05 september 2018

08u50 0 Tennis "We wisten dat het een moeilijk seizoen ging worden." Coach Thierry Van Cleemput herhaalde de boodschap na de nederlaag van David Goffin (ATP 10) in de vierde ronde van de US Open tegen Marin Cilic (ATP 7). Bedoeling blijft dat Goffin op 21 september herneemt op de Rod Laver Cup, maar is dat gezien zijn armproblemen wel een goed idee?

WAT VOORAF MISGING

Korte break, nieuwe status, bal in oog, motivatieproblemen

"We wisten dat dit een moeilijk seizoen ging worden omdat David met een nieuwe status is moeten starten", legde Van Cleemput uit. "Daar was hij niet echt klaar voor, omdat hij die status pas helemaal op het einde van het jaar behaalde, in zijn allerlaatste toernooi: de Masters, waarin hij de finale haalde. Daarbij kwam nog de vermoeidheid van dat lang seizoen met ook nog de finale van de Davis Cup. Hij heeft maar een korte break gehad en zich niet goed kunnen voorbereiden.

