Wegen van Andy Murray en Ivan Lendl scheiden opnieuw: "We hebben veel successen gekend" Redactie

00u07

Bron: Belga 0 AFP Tennis Na een samenwerking van bijna anderhalf jaar hebben de Schotse tennisser Andy Murray (ATP-16) en diens coach Ivan Lendl in onderling overleg beslist hun samenwerking stop te zetten. De dertigjarige Murray meldde het nieuws op zijn website.

Het is al de tweede keer dat 'Muzza' en Ivan Lendl een einde maken aan hun samenwerking. Ook in maart 2014 nam de Schot afscheid van de Amerikaanse tennislegende. Nadien liet Murray zich coachen door de Française Amélie Mauresmo. In juni 2016 kwam Lendl voor de tweede keer bij het team van de Schotse tennisser.

Onder Lendl kroonde Murray zich in 2012 in Londen tot olympisch kampioen. Hij won ook twee grandslams: het US Open in 2012 en Wimbledon in 2013. In de tweede periode met de Amerikaan als coach schreef Murray de Olympische Spelen en Wimbledon voor een tweede keer op zijn palmares.

"Ik ben Ivan dankbaar voor zijn hulp de afgelopen jaren. We hebben als team veel successen gekend. Ik focus me nu volledig op het Australian Open met mijn huidige team", liet Murray optekenen in een persbericht.

De Schot speelde zijn laatste wedstrijd op Wimbledon in juni. Sindsdien is hij herstellende van een heupblessure. Murray is daardoor afgegleden van de eerste naar de zestiende plaats op de wereldranglijst.