Wegen Djokovic en Agassi scheiden - Zverev vervoegt Isner in Miami-finale

31 maart 2018

Wegen van Novak Djokovic en Andre Agassi scheiden

Andre Agassi stopt als trainer van Novak Djokovic. Te veel meningsverschillen tussen beide tennisgrootheden zouden aan de basis liggen van de breuk.

Agassi bevestigde het nieuws over de afgesprongen samenwerking aan de Amerikaanse sportzender ESPN. "Ik heb altijd met de beste bedoelingen getracht Novak te helpen. Maar te vaak gingen we akkoord om het niet met elkaar eens te zijn. Ik wens hem het allerbeste in de toekomst."

Agassi trainde Djokovic sinds Roland Garros van vorig jaar. Kort daarvoor had de Serviër gebroken met het team dat hem al elf jaar had begeleid. 'Nole' had toen naar eigen zeggen nood aan "schoktherapie" om opnieuw te kunnen aanknopen met de successen van weleer. In december 2016 werd ook al Boris Becker, die tot de entourage van Djokovic toetrad in 2013, bedankt voor bewezen diensten.

Onder de vleugels van Agassi kon Djokovic weinig sprekende resultaten voorleggen, al stond de twaalfvoudig grandslamkampioen wel lange tijd aan de kant door een elleboogblessure. Djokovic timmert aan de weg terug maar dat verloopt moeizaam. Zowel in Indian Wells als Miami verloor de 30-jarige Serviër deze maand zijn eerste wedstrijd. Op de ATP-ranking is de ex-nummer 1 weggezakt naar de twaalfde plaats.

Zverev versus Isner in de finale van Miami

De Duitser Alexander Zverev (ATP 5) heeft zich gekwalificeerd voor de finale van het Miami Open (7.972.535 dollar). Hij zette in de halve eindstrijd de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 19) opzij met 7-6 (7/4) en 6-2.

Zijn tegenstander in de finale wordt de Amerikaan John Isner (ATP 17). Die was met 6-1 en 7-6 (7/2) te sterk voor de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 6).

Het wordt het vierde onderlinge duel tussen de 20-jarige Zverev en de twaalf jaar oudere Isner. De Duitser won de drie vorige ontmoetingen.

Alexander Zverev gaat op het Californische hardcourt in zijn tiende ATP-finale voor een zevende titel, zijn eerste dit seizoen. De jonge Duitser heeft al twee Masterstoernooien (het niveau net onder de grandslams) op zijn erelijst. In 2017 was hij de beste in Rome (op gravel) en Montreal (op hardcourt).

John Isner staat voor de 25e keer in een ATP-finale. Zijn teller staat voorlopig op twaalf zeges. Ook het boomlange opslagkanon (2m08) won dit jaar nog geen toernooi.

Ruben Bemelmans zit bij laatste vier

Ruben Bemelmans (ATP 116) heeft zich geplaatst voor de halve finales op het Challengertoernooi van Le Gosier in Guadeloupe (hard/85.000 euro).

Het vierde reekshoofd versloeg de Fransman Calvin Hemery (ATP 150) met 6-2 en 6-4. Na 1 uur en 20 minuten was de kwalificatie een feit. Om door te stoten naar de finale moet de 30-jarige Limburger voorbij de Amerikaan Denis Kudla (ATP 144).

In het dubbeltoernooi werden Sander Gille en Joran Vliegen uitgeschakeld in de kwartfinales (tweede ronde). Ze verloren nipt met 7-6 (9/7), 6-7 (6/8) en 10/8 van de Canadezen Peter Polansky en Adil Shamasdin. Die spelen nu tegen Bemelmans en zijn Franse partner Jonathan Eysseric.