Weer (net) niet voor Clijsters: voormalige nummer vier van de wereld Konta in twee sets te sterk YP/BF

04 maart 2020

03u41 4 Tennis Kim Clijsters heeft ook haar tweede wedstrijd na haar nieuwe comeback niet winnend kunnen afsluiten. Johanna Konta, het tweede reekshoofd in Monterrey, toonde zich in twee sets te sterk: 3-6 en 5-7 na 1 uur en 25 minuten tennissen.

Clijsters had duidelijk wel lessen getrokken uit haar vorige wedstrijd in Dubai, waarin ze na een vooral sterke tweede set de duimen moest leggen tegen Garbiñe Muguruza. Waar ze daar aanvankelijk nog veel problemen kende met haar opslag, draaide die vandaag aanvankelijk wel op volle toeren. Nog voor Johanna Konta, het huidige nummer 15 en gewezen nummer vier van de ranking, één ace had geslagen, zat de Limburgse al aan zeven stuks.

Maar de Britse toonde zich nooit onder de indruk. Set één ging on serve nog naar 3-3, maar toen ging ze twee keer door de service van Clijsters, die dan toch plots begon te sputteren. Ter illustratie: tot in het laatste spel van het eerste bedrijf had de Limburgse nog geen dubbele fout gemaakt, maar dan ineens maakte ze er... drie.

