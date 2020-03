Weer (net) niet voor Clijsters: gewezen nummer vier van de wereld Konta maakt amper fouten en is in twee sets te sterk YP/BF

04 maart 2020

03u41 4 Tennis Kim Clijsters heeft ook haar tweede wedstrijd na haar nieuwe comeback niet winnend kunnen afsluiten. Johanna Konta, het tweede reekshoofd in het Mexicaanse Monterrey (251.750 dollar), toonde zich in twee sets te sterk: 3-6 en 5-7 na 1 uur en 25 minuten tennissen.

Clijsters had duidelijk wel lessen getrokken uit haar vorige wedstrijd in Dubai, waarin ze na een vooral sterke tweede set de duimen moest leggen tegen Garbiñe Muguruza. Waar ze daar aanvankelijk nog veel problemen kende met haar opslag, draaide die vandaag wel meteen op volle toeren. Nog voor Johanna Konta, het huidige nummer 16 en gewezen nummer vier van de ranking, één ace had geslagen, zat de Limburgse al aan zeven stuks. Maar of de Britse daarvan onder de indruk was? Welnee, hoor. Set één ging on serve nog naar 3-3, maar toen ging ze twee keer door de service van Clijsters, die dan toch plots begon te sputteren. Ter illustratie: tot in het laatste spel van het eerste bedrijf had de Limburgse nog geen dubbele fout gemaakt, maar dan ineens maakte ze er... drie. 3-6 na een halfuur tennis.

Wasting no time ⏱️



The no.2 seed @JohannaKonta takes the opening set, 6-3!#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/5iHqGS9ZGS WTA(@ WTA) link

Ook in set twee eenzelfde spelbeeld, maar waar je in Dubai nog het gevoel kreeg dat er tegen Muguruza iets mogelijk was, kreeg je dat in Monterrey eigenlijk nooit. Telkens wanneer Clijsters een opflakkering kreeg, werd die steevast gecounterd door Konta, die amper in de fout ging. Om maar te zeggen: Clijsters wist in bijna anderhalf uur tennis geen enkel breakpunt af te dwingen - zo secuur toonde Konta zich. In het tweede bedrijf hield Clijsters gelijke tred tot op 5-5, maar wanneer Konta op love naar 5-6 ging achtte de Britse haar moment gekomen om haar eerste zege in 2020 binnen te halen: 5-7. En zo blijft Clijsters op zoek naar een eerste overwinning. Volgende week, op het prestigieuze Indian Wells, dan maar?

First win in 2020 🇬🇧@JohannaKonta defeats Clijsters, 6-3, 7-5 at @Abierto_GNP! pic.twitter.com/1RJDQHNxV1 WTA(@ WTA) link