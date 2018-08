Wederoptredende David Goffin meteen naar achtste finales in Washington YP

02 augustus 2018

06u14

Bron: Belga 0 Tennis Luikenaar David Goffin (ATP 11) heeft woensdag (plaatselijke tijd) gewonnen van Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 78) in de tweede ronde van het ATP-tennistoernooi van Washington (hard/1.890.165 dollar). Het werd 6-2, 1-6 en 7-6 in 1 uur en 15 minuten.

Dankzij zijn statuut van derde reekshoofd moest Goffin niet aantreden in de eerste ronde. In de achtste finale neemt Goffin het op tegen Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 41), dertiende reekshoofd in Washington. Het is de derde keer dat de twee tegen elkaar spelen. Tot nu toe won Goffin telkens.

Goffin had niet meer gespeeld sinds 3 juli. Hij verloor toen in de eerste ronde van Wimbledon tegen Australiër Matthew Ebden.