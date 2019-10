Wawrinka geeft forfait voor zijn kwartfinale tegen Federer in Bazel Redactie

25 oktober 2019

07u21

Bron: Belga 0 Tennis De Zwitser Stan Wawrinka (ATP-17) zal zijn landgenoot Roger Federer (ATP-3) geen partij geven in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Bazel (2.082.655 euro). Wegens een rugblessure trekt hij zich terug uit het toernooi.

"Ik kreeg last aan de rug tijdens mijn vorige match en ben er zeker van dat het vrijdag niet beter zal gaan", verklaarde Wawrinka enkele uren nadat hij in de achtste finales de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP-48) met 6-3, 3-6 en 7-5 had verslagen.

Federer, titelverdediger en al negen keer winnaar in Bazel, gaat zo zonder spelen naar de halve finales door. Daarin treft hij zaterdag de winnaar van het duel tussen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-7) en de Serviër Filip Krajinovic (ATP-46).