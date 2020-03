Wat met Wimbledon? Datum blijft voorlopig staan, maar druk neemt toe Redactie

25 maart 2020

18u14

Bron: AD 0 Tennis Na de streep door de Olympische Spelen van Tokio, wat met die andere grote evenmenten deze zomer: Wimbledon en de Tour de France? Vooral boven het tennistoernooi in Londen pakken de donkere wolken zich samen.

De druk op Wimbledon is de laatste dagen flink toegenomen, nadat premier Boris Johnson de coronamaatregelen voor Groot-Brittannië eerder deze week flink had aangescherpt. De All England Lawn Tennis and Croquet Club, de organisator van het Grand Slam-toernooi in de Engelse hoofdstad, houdt nog altijd vast aan haar planning om tussen 29 juni en 12 juli op het heilige gras van Londen te tennissen. Wimbledon wilde op zijn vroegst half april knopen doorhakken, maar dat lijkt onhoudbaar.

Het voorstel om Wimbledon door te schuiven naar de vrijgekomen periode van de Olympische Spelen (tussen 24 juli en 10 augustus), om zo in elk geval een maandje tijd te winnen in de strijd tegen het coronavirus, werd gisteren na het uitstel van Tokio 2020 van tafel geveegd. De combinatie van te fel zonlicht met vroege ochtenddauw zou het gras in die periode weinig goed doen.

Ook een verschuiving naar de herfst, zoals Roland Garros heeft gedaan, is in het doorgaans kletsnatte Londen ondenkbaar. Het Wimbledon-complex beschikt slechts op twee banen over een dak. Bovendien is ook een editie achter gesloten deuren geen optie. Er zou te veel volk nodig zijn om het complex draaiende te houden en dat is dan weer in strijd met de coronamaatregelen. Wellicht wordt een definitieve beslissing eind april verwacht.

De organisatie is naar eigen zeggen wel al sinds januari bezig met het opvolgen van de corona-situatie. Verschillende pistes liggen op tafel. De ATP en WTA, de tennisbonden bij de mannen en de vrouwen, hebben hun toernooien in elk geval opgeschort tot en met 8 juni.