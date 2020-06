Was Dimitrov de eigenwijze coronaverspreider op Adria Tour? “Al twee dagen ziek, maar hij weigerde een test” GVS

23 juni 2020

10u51 0 Tennis Heeft Grigor Dimitrov boter op het hoofd bij de verspreiding van het coronavirus in de Adria Tour? Volgens Kroatische en Russische media voelde het nummer 19 van de wereld zich al twee dagen ziek, maar weigerde hij een test. Hij ging naar de opening in Zadar, zat op de tribunes en speelde zelfs nog een wedstrijd. Heeft Grigor Dimitrov boter op het hoofd bij de verspreiding van het coronavirus in de Adria Tour? Volgens Kroatische en Russische media voelde het nummer 19 van de wereld zich al twee dagen ziek, maar weigerde hij een test. Hij ging naar de opening in Zadar, zat op de tribunes en speelde zelfs nog een wedstrijd. Met alle gevolgen van dien . “Hij bracht de gezondheid van iedereen in gevaar”, zegt een lid van de organisatie.

Vierduizend fans, een totaal gebrek aan maatregelen en op het einde van de rit een uitgelaten feestje in een discotheek erbovenop. Tijdens de eerste etappe van de Adria Tour in Belgrado (12-14 juni) was het alle remmen los. Een week later werden de gevolgen tijdens part 2 in het Kroatische Zadar duidelijk. Grigor Dimitrov (ATP 19), Borna Coric (ATP 33) en Viktor Troicki (ATP 184) testten afgelopen weekend positief, mogelijk komt daar ook nummer één en organisator Novak Djokovic bij. Het virus kon dagenlang vrij zijn gang gaan, en dat kan wel eens de schuld zijn van Dimitrov.

Beelden van het feestje in Belgrado

Nightlife in Belgrade with Djokovic, Thiem, Zverev, Dimitrov, Serbian players.. 😁🔥🥳

Video: @hotsportsrb pic.twitter.com/Rf3gURzHng THE JOKER(S) 🃏🇷🇸(@ NBASerbians) link

Russische en Kroatische media melden dat Dimitrov zich vrijdag, de start van deel twee van de Adria Tour in Zadar, niet lekker voelde. In plaats van de organisatie op de hoogte te brengen, woonde hij de opening en daaropvolgende loting bij. Nadien ging hij veelvuldig op de foto met zijn collega-tennissers. ‘s Avonds werd het enkel erger. Dimitrov kreeg koorts en voelde zich zwak, maar weigerde een test. Hij vermeed ook alle mediaverplichtingen zodat de pers niets in de smiezen kreeg. Achter de schermen zou hij wel gehuild hebben van de pijn en het ellendige gevoel.

Toch stond hij daags nadien zelfs op de tennisbaan. Dimitrov ging onderuit tegen Coric - die nadien ook positief werd getest. Na de wedstrijd werd er tussen de twee stevig geknuffeld. Voor de avondwedstrijd gaf Dimitrov forfait. Zondagochtend nam hij in alle vroegte een privévliegtuig naar Monaco, waar de Bulgaar woont, want het virus had hem nu echt bij de kraag. Dimitrov liet zich daar dan tóch testen: positief. Meteen werd de finale van de Adria Tour 800 kilometer verderop afgelast.

Kijkcijfers

“Hij bracht de gezondheid van iedereen in gevaar”, zegt een lid van de organisatie. “Had hij op tijd gemeld dat hij zich ziek voelde, konden we op tijd ingrijpen en had het virus zich niet verder verspreid op ons toernooi.” Dimitrov zelf verkondigde via een Instagram-post dat hij thuis in Monaco herstelt van het virus. “Iedereen die de jongste dagen met me in contact is geweest, kan zich best laten testen en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Het spijt me mocht ik iemand besmet hebben. Ik ben nu terug thuis en herstel daar. Blijf gezond en hou het veilig.”

Achter de reden waarom Dimitrov zich gezonder voordeed dan werkelijk was, is het gissen. Mogelijk dacht ie dat het wel zou overgaan. Ook het commerciële apparaat achter de Bulgaar kan een reden zijn. In deze coronatijden is zichtbaarheid voor de sponsor, zoals Nike, belangrijker dan ooit. Zeker als de resultaten al even tegenzitten, zoals bij Dimitrov. De Adria Tour lokte internationaal heel wat kijkcijfers.

Lees ook:

Nu is het niet meer om te lachen: deelnemers aan Djokovic’ toernooitje besmet met corona, en hijzelf?

Na Dimitrov meldt nu ook Coric dat hij besmet is met coronavirus: “Het spijt me mocht ik iemand besmet hebben”

Met Viktor Troicki test derde tennisser die deelnam aan toernooi van Djokovic positief

Djokovic nodigt tenniscollega’s uit in volgepakte nachtclub en gaat volledig los