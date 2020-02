Waarom was de wedstrijd van Clijsters nergens live in beeld te volgen in België? Redactie

17 februari 2020

15u42 16

Kim Clijsters heeft haar grote en langverwachte comeback gemaakt. Het werd niet makkelijk om de comeback van Kim Clijsters live te volgen. De wedstrijd werd uitgezonden in Nederland, Frankrijk en heel wat andere Europese landen. Maar bij ons is in Vlaanderen is er geen enkele zender die de wedstrijd uitzond.

Geen van onze nationale zenders kon de rechten op de match bemachtigen. BeIN TV, een betaalzender, deed dat wel. In Nederland was de wedstrijd op FOX Sports te zien, maar ook dat is een betaalzender. De wedstrijd was wél via live updates te volgen op HLN.be en ook op de Twitterpagina van WTA verschenen geregeld korte filmpjes.