VS wint de Fed Cup na winst in dubbelspel - Zwitserse Bencic steekt derde WTA-titel op zak Redactie

19u20

Bron: Belga 0 REUTERS De Amerikaanse dames vieren.

De Verenigde Staten winnen Fed Cup voor 18de keer

De finale van de Fed Cup is gewonnen door de Verenigde Staten. In het beslissende dubbelspel namen Coco Vandeweghe en Shelby Rogers de maat van Aliaksandra Sasnovich en Aryna Sabalenka in twee sets: 6-3 7-6 (3).

Na vier duels stond de stand in de finale van de Fed Cup tussen Wit-Rusland en de Verenigde Staten nog op 2-2. Eerder vandaag won Aliaksandra Sasnovich (WTA 87) na een spannende driesetter van Sloane Stephens (WTA 13): 4-6, 6-1 en 8-6. De partij duurde twee uur en 23 minuten.

De Verenigde Staten wonnen de Fed Cup nu al achttien maal, een record. De laatste eindzege dateerde wel al van 2000. Voor Wit-Rusland was het de eerste finale.

AFP Shelby Rogers en Coco Vandeweghe.

AFP

Belinda Bencic (WTA 165) heeft het WTA-toernooi in het Thaise Hua Hin (hard/125.000 dollar) op haar naam geschreven. De 20-jarige Zwitserse klopte in de finale Su-Wei Hsieh (WTA 96) uit Taiwan in twee sets: 6-3 en 6-4.

Het is voor Bencic haar derde WTA-titel uit haar loopbaan. In 2015 won ze de toernooien van Eastbourne en Toronto. De Zwitserse werkte in Thailand haar zevende WTA-finale af. De partij nam één uur en 37 minuten in beslag.

EPA

AFP Aliaksandra Sasnovich.