Vroege exit voor David Goffin in ATP-toernooi van Rotterdam, hij struikelt over 18-jarig toptalent uit Italië



DMM

13 februari 2020

13u24

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 10) heeft de tweede ronde van het ATP-toernooi in Rotterdam (hard/2.013.855 euro) niet overleefd. Hij verloor van de Italiaanse tiener Jannik Sinner (ATP 79). Die haalde het met 7-6 (9/7) en 7-5 na net geen twee uur tennis.

Het was het eerste onderlinge duel tussen de 29-jarige Goffin en de 18-jarige Sinner, die een wildcard had ontvangen van de organisatie. In de eerste ronde kreeg de jonge Italiaan, die vorig jaar de Next Generation ATP Finals in Milaan won, extra rust omdat zijn Moldavische tegenstander Radu Albot (ATP 50) forfait had gegeven. Goffin, het vierde reekshoofd, moest woensdag wél diep gaan tegen thuisspeler Robin Haase (ATP 167).

David Goffin verloor in 2017 de finale in Rotterdam tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Vorig jaar ging hij er in de eerste ronde uit tegen Tsonga’s landgenoot Gaël Monfils. Die won daarna ook de titel. In de kwartfinales speelt Sinner tegen de 28-jarige Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 30). Die schakelde zijn landgenoot Roberto Bautista Agut (ATP 12) uit.