Vorm Goffin baart wat zorgen, maar Belgen in Davis Cup wel voorbij Colombia: “Het was niet goed” Filip Dewulf in Spanje

18 november 2019

23u24 2 Tennis De kop is eraf, België klopte zoals verwacht het in de wereldgroep debuterende Colombia met 2-1, maar deed dat zonder heel veel overschot. Vooral de vorm van David Goffin (ATP 11) baart toch een beetje zorgen voor het vervolg van deze wereldbeker tennis, een duel met Australië morgen. “Het was niet goed”, gaf de Luikenaar toe.

Ongeveer 600 fans, mooi verdeeld tussen België en Colombia, zorgden gisteren voor een fijne ambiance in het gezellige stadion 3 van de Caja Magica in Madrid. Zij zagen ook dat Steve Darcis (ATP 158) geen kind had aan de 31-jarige Santiago Giraldo (ATP 277) en in net iets meer dan een uurtje tijd België op 1-0 zette. De 35-jarige Luikenaar, bezig aan één van zijn laatste kunstjes op het circuit, domineerde met een ijzersterke opslag en zijn gekende slices. “Ik was gespannen in het begin”, zei hij bij Sporza. “Maar ik kon dan omgaan met die stress en speelde een degelijke wedstrijd.”

Een ideale voedingsbodem leek het, voor een even vlot trainingspartijtje van David Goffin. Niet dus. Niet alleen schoot de 23-jarige Daniel Galan (ATP 194) als een speer uit de startblokken, hij kreeg ook veel hulp van een onbeholpen Goffin die nooit een versnelling hoger kon schakelen, met 42 onnodige fouten zou eindigen en bijzonder hard moest werken om in twee uur de verwachte zege over de streep te trekken. “Het was niet zo’n goede match”, gaf Goffin toe. “Ik heb vooral tegen mezelf moeten vechten na die slechte start. Maar ik wist dat ik wat beter moest serveren, wat meer moest drukken en dat één of twee breaks dan het verschil zouden maken. Wat ook gebeurd is in het midden van de tweede en derde set.”

In dit nieuwe concept van de Davis Cup kan elke overwinning, elke set en elk game meetellen bij de eindafrekening in de poule. De zes winnaars en twee beste tweedes gaan immers door naar de kwartfinale. De driesetter van Goffin was dus niet echt welgekomen. “Maar daar was ik niet echt mee bezig”, zei hij bij Sporza. “Vandaag was het een match die je wel eens meemaakt bij de start van een toernooi. Niet perfect. Maar je knokt wel, want het land heeft de zege nodig. Ik ben dan ook blij met de manier waarop ik gevochten heb. Uiteindelijk winnen we de ontmoeting en dat is het belangrijkste.”

Setwinst in dubbelspel

Bovendien lukten Sander Gillé en Joran Vliegen in het afsluitend dubbelspel setwinst na een prima partij (7-6, 4-6, 6-7) tegen Cabal-Farah, de huidige nummers één en twee op de wereldranglijst, waardoor de uitschuiver van Goffin een beetje werd goedgemaakt.

Morgen strijdt België met Australië hoogstwaarschijnlijk - we zien de jongens van kapitein Hewitt niet verliezen van Colombia - voor groepswinst. En dan kunnen we met tegenstanders als Alex De Minaur (ATP 18) en Nick Kyrgios (ATP 30) maar beter over de beste Goffin beschikken. “Dat we die ontmoeting met een zege in de bagage kunnen aanvatten, zorgt toch voor een andere context”, maakte die zich alvast sterk.