Voormalig US Open-directeur denkt reden van comeback Clijsters te kennen

18 september 2019

Ongetwijfeld hét tennisnieuws van het jaar: Kim Clijsters die op 36-jarige leeftijd haar comeback maakt. In een speciale uitzending van ‘Telefacts’ geeft Jim Curley, toernooidirecteur van de US Open tussen 2001 en 2011, mee hoe Clijsters volgens hem tot het idee van een terugkeer kwam. “De voorbije vijf jaar waren er elf verschillende grandslamwinnaressen. Ik ben er zeker van dat ze aan het denken was: als ik in vorm ben en de drive heb, kan ik nog steeds wedijveren met deze dames.”