Voormalig toptennisser Nastase maakt het wéér bont: twee arrestaties op één dag

25 mei 2018

19u10

Bron: Belga 0 Tennis Voormalig nummer een van de wereld, Ilie Nastase, is vandaag om 4u45 in de ochtend in Boekarest aangehouden voor het rijden in een dronken toestand. Nadat de voormalig Roland-Garros-kampioen het politiebureau op de dag mocht verlaten, werd hij aangehouden voor rijden zonder een geldig rijbewijs. Dat meldden diverse Roemeense media.

Zo slaagde de 71-jarige Roemeen erin om in één dag tot twee keer toe aangehouden te worden. De Roemeense politie communiceerde over de feiten in de vorm van een persbericht, zonder de naam van de tennislegende te noemen. "De man werd aangehouden in een zichtbaar dronken toestand. Wanneer hem gevraagd werd een alcoholtest te ondergaan, toonde hij zich weerspannig en beledigde hij politieagenten."

De agenten beboetten Nastase vervolgens en namen hem mee naar het National Medisch Instituut om daar enkele monsters van hem te nemen. Ook dat weigerde hij. Na een passage op het hoofdkwartier van de politie mocht Nastase weer vertrekken. Er werd een onderzoek naar hem geopend voor het rijden in dronken toestand en het weigeren monsters af te staan. Daarvoor kreeg de ex-tennisser een boete van 1.000 lei (215 euro). Zijn rijbewijs werd voor drie maanden ingetrokken.

Daar liet Nastase het echter niet bij. Om te bewijzen dat de agenten geweld hadden gebruikt bij zijn arrestatie, begaf hij zich op een scooter naar het ziekenhuis om daar een dokterscertificaat te verkijgen. Bij het verlaten van het ziekenhuis werd Nastase opnieuw gearresteerd, ditmaal voor rijden zonder een geldig rijbewijs.

Schorsing

Begin februari werd Nastase door de Internationale Tennisfederqatie (ITF) geschorst tot 23 april 2020. Als kapitein van het Roemeense Fed Cup-team had hij zich in april 2017 racistisch en agressief gedragen tijdens de ontmoeting tussen zijn land en Groot-Brittannië. Hij beledigde de umpire, de Britse kapitein Anne Keothavong en speelster Johanna Konta. De scheldende Nastase werd daarop het stadion uitgezet.

In aanloop naar het Fed Cup-treffen had Nastase ook al de zwangerschap van Serena Williams becommentarieerd. "Laten we maar zien welke kleur de baby heeft. Chocolade met melk?", zei hij daarover, wat Nastase een storm van verontwaardigde reacties opleverde. Hij verontschuldigde zich naderhand, maar gaf toch mee dat hij vond dat het incident in de media overdreven aandacht had gekregen.