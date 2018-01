Voormalig tennisser Andy Roddick is weer papa Redactie

19u41

Bron: ANP/BuzzE 0 RV

Andy Roddick heeft er een dochter bij gekregen. Samen met model en actrice Brooklyn Decker verwelkomde de voormalige Amerikaanse tennisser een tweede kindje. De dertigjarige Brooklyn onthulde het nieuws vandaag door op Instagram een foto te delen van het pasgeboren meisje op haar borst.

Roddick kondigde de komst van de kleine in juli aan tijdens een bijeenkomst in Newport, waar hij werd opgenomen in de International Tennis Hall of Fame. Het koppel verwelkomde in augustus 2015 hun zoon Hank. Brooklyn en Andy zijn sinds 2009 getrouwd.

A newborn, a toddler, a dog in a cone, a dog with a tumor but I’m having a good hair day so it’s fine we’re fine I’m fine. Een foto die is geplaatst door null (@brooklyndecker) op 03 jan 2018 om 18:19 CET

AFP