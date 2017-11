Voormalig tenniskampioene jarenlang mishandeld door vader: “Hij maakte me dagelijks uit voor hoer en sloeg me met een leren riem” XC

Bron: News.com.au, Daily Mail 0 AP Jelena Dokic met Justine Henin. Tennis Jelena Dokic is jarenlang mishandeld door haar vader. Dat vertelt ze in haar autobiografie ‘Unbreakable’, die gisteren is uitgebracht. “Hij maakte me dagelijks uit voor hoer en sloeg me vervolgens met een leren riem”, aldus de gewezen Australische tennisster, die ooit op het nummer vier van de wereldranglijst stond.

“Als ik niet goed trainde of een mindere wedstrijd had gespeeld, dan wist ik dat ik een pak slaag ging krijgen. Mijn vader haalde dan zijn riem naar boven of trapte me met zijn harde schoenen tegen mijn schenen”, vertelde de 34-jarige Dokic. “Wat ik allemaal heb meegemaakt, heeft mijn carrière geruïneerd. Het was een vreselijke periode. Ik kon nooit iets goed doen en kreeg het bijna elke dag te verduren. Hij sloeg zó hard dat ik soms flauw viel.”

Quotes uit het boek: "Vandaag kiest hij de badkamer. Een smalle ruimte en ik kan nergens vluchten. Hij maakt zijn bruine riem los en beveelt me mijn topje uit te doen. Hij maakt me uit voor hoer, een hopeloze koe en een vuile slet." “Ik krijg een klap tegen het hoofd. Als ik op de grond lig, begint hij me te schoppen. Ik voel een harde trap tegen mijn oor en mijn zicht vervaagt.”

Dokic was een echte tienerster. Op 16-jarige leeftijd stond ze meteen in de kwartfinale op Wimbledon. Het jaar nadien raakte ze nog eens een ronde verder. Een groot talent, dat haar potentieel nooit heeft kunnen benutten. “Ik ging kapot vanbinnen. Elke dag keek ik in de spiegel en zag ik die verwondingen. Ik werd depressief en had bijna zelfmoord gepleegd”, aldus Dokic. “Nadien ben ik thuis vertrokken. Mijn vader had allicht nooit gedacht dat ik dat zou aandurven. Meer dan een tennisracket en een valies had ik niet. Maar het was de juiste beslissing", klonk het bij Dokic, die in 2014 haar tenniscarrière beëindigde.

Vader Damir is een controversieel figuur in de tenniswereld. Zo werd hij al in drie van de vier grand slams uitgesloten. Op Wimbledon 2000 vernielde hij namelijk een gsm van een journalist, enkele maanden later misbruikte hij het personeel op de US Open, omdat het eten gewoonweg te duur was. Ten slotte moest hij in 2001 de Australian Open verlaten aangezien hij het niet eens was met de loting van zijn dochter. Vreemde man, die in 2009 nog eens vijftien maanden naar de gevangenis moest, omdat hij de Australische ambassadeur in Servië met een handgranaat bedreigde.

AP Damir Dokic.