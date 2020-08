Voor het eerst sinds 2012: Serena Williams lijdt nederlaag tegen speelster buiten top 100 Redactie

15 augustus 2020

09u52

Bron: AD 0 Tennis Serena Williams is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van het tennistoernooi van Lexington. De 38-jarige Amerikaanse verloor van haar landgenote Shelby Rogers, de nummer 116 van de wereld. Het werd 6-1 4-6 6-7 (5).

“Ik heb het mezelf moeilijk gemaakt door te veel onnodige fouten te maken", aldus Williams, 23-voudig grandslamkampioene. In de achtste finales had Serena Williams nog gewonnen van haar zus Venus.



Het is voor het eerst sinds 2012 dat Serena Williams een wedstrijd verloor van een tennisster die buiten de top honderd van de wereldranglijst staat. Voor Rogers was het juist haar derde zege op een speelster uit de top tien. In de halve finales treft de Amerikaanse de Zwitserse Jil Teichmann.