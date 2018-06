Vijf verdachten blijven aangehouden na onderzoek rond matchfixing in het tennis Redactie

06 juni 2018

16u54

Bron: Belga 0 Tennis In het onderzoek naar de Armeens-Belgische bende die verdacht wordt van matchfixing in het tennis, heeft de onderzoeksrechter vijf verdachten aangehouden op verdenking van corruptie, witwassen, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie. Dat meldt het federaal parket. Acht personen werden na verhoor in vrijheid gesteld.

De bal ging gisteren aan het rollen wanneer liefst 21 huiszoekingen plaatsvonden in ons land. Allemaal in het kader van een grootschalig onderzoek rond wedstrijdvervalsingen in het tennis. De huiszoekingen vonden plaats in Sint-Gillis (2), Vilvoorde, Mechelen (4), Ukkel, Laken, Jette (2), Schaarbeek (2), Sint-Agatha-Berchem, Geraardsbergen (4), La Louvière, Sint-Joost-ten-Node en Watermaal-Bosvoorde. Op vraag van de Belgische onderzoeksrechter werd simultaan opgetreden in Duitsland, Frankrijk, Bulgarije, Slovakije, Nederland en de VS. De operatie kreeg steun van de Europese politieorganisatie Europol.

Het onderzoek bracht aan het licht dat een Armeens-Belgische bende tussen 2014 en nu professionele tennissers actief zou hebben omgekocht om wedstrijduitslagen te regelen en met voorkennis te gokken. De verdachten hebben bijna allemaal hetzelfde profiel: geen inkomen, geen werk en financieel aan de grond. Ze kregen instructies om cashgeld in te zetten in wedkantoren op buitenlandse sportwedstrijden van de lagere klassen.