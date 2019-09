Vier grand slams en meer dan 22 miljoen euro aan prijzengeld: zo succesvol was Clijsters tot dusver YP

12 september 2019

15u14

Bron: Belga 1 Tennis Een portret van Kim Clijsters, die vandaag een tweede comeback in het tennis aankondigde:

Naam: Clijsters

Voornaam: Kim

Geboortedatum: 8 juni 1983

Geboorteplaats: Bilzen

Lengte: 1m74

Getrouwd met ex-basketbalspeler Brian Lynch (VSt), moeder van dochter Jada en zonen Jack en Blake

Dochter van de in 2009 overleden Rode Duivel Lei Clijsters en ex-turnster Els Vandecaetsbeek, zus van ex-tennisprof Elke Clijsters

Tennisprof van 1997 tot 2007 en van 2009 tot 2012

Rechtshandig, tweehandige backhand

Hoogste WTA-ranking: 1e (20 weken, eerste keer op 11 augustus 2003)

Hoogste WTA-ranking dubbel: 1e (1e keer op 4 augustus 2003)

Zeges/nederlagen enkelspel: 523-127

Zeges/nederlagen dubbel: 131-55

Prijzengeld: 24.442.340 dollar (22.321.058 euro)

Palmares:

Enkel (41): Australian Open (2011), Brisbane, Miami, Cincinnati, US Open, WTA Championships (2010), US Open (2009), Sydney (2007), Warschau, Stanford, Hasselt (2006), Indian Wells, Miami, Eastbourne, Stanford, Los Angeles, Toronto, US Open, Luxemburg, Hasselt (2005), Parijs, Antwerpen (2004), Sydney, Indian Wells, Rome, Rosmalen, Stanford, Los Angeles, Filderstadt, Luxemburg, WTA Championships (2003), Hamburg, Filderstadt, Luxemburg, WTA Championships (2002), Stanford, Leipzig, Luxemburg (2001), Hobart, Leipzig (2000), Luxemburg (1999)

Dubbel (11): Sydney, Antwerpen, Scottsdale, Roland Garros, Wimbledon, San Diego, Zürich (2003, met Sugiyama), Los Angeles (met Dokic), Luxemburg (met Husarova) (2002), Antwerpen (met Appelmans) (2000); Bratislava (met Courtois) 1999

Grandslams:

Australian Open: winnares 2011

Roland Garros: finaliste (2003, 2001)

Wimbledon: halve finale (2006, 2003)

US Open: winnares 2010, 2009, 2005

WTA Championships (Masters): winnares 2010, 2003, 2002

Fed Cup: winnares in 2001

Olympische Spelen: in Londen 2012 in kwartfinales uitgeschakeld door Maria Sharapova (Rus)

Onderscheidingen:

ITF Speelster van het Jaar in 2005

Belgische trofee voor Sportverdienste: 2001 (met Justine Henin)

Belgische Sportpersoonlijkheid van het Jaar: 2003

Belgische Sportvrouw van het Jaar: 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2009, 2010, 2011

Grotkruis in de Kroonorde: 2003 (met Justine Henin)

Laureus World Sports Awards: Comeback van het Jaar (2009)

Vlaamse Reus: 2000, 2001, 2010

Vlaams Sportjuweel: 2001

Opgenomen in International Tennis Hall Of Fame (2017)