VIDEO: Wij volgden de finale bij Goffins eerste coach: "Zag dat hij stress had vandaag" Mathieu Goedefroy

22u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv .

David Goffin mag de ATP Finals dan niet gewonnen hebben, het weerhield de leden van tennisclub Euro Barchon bij Luik er niet van om vanavond een klein feestje te houden. In het clubhouse waar onze landgenoot ooit zijn allereerste tennisstapjes zette, verzamelden tientallen kennissen om de wedstrijd van 'hun' David te volgen. Ook wij waren er bij. "Ik zag dat hij stress had vandaag", aldus Michele Gurdal - ooit de eerste coach van Goffin - voor onze camera. "Dat hij zo ver zou geraken in zijn carrière had ik nooit gedacht, maar hoe dan ook: David blijft een échte 'Barchonnais'!"