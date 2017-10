VIDEO: Topfavoriet Goffin vol hoop voor European Open: "België verwacht veel van mij" Mathieu Goedefroy

David Goffin is als eerste reekshoofd topfavoriet om deze week het enige ATP-toernooi van het land op zijn naam te schrijven. Vorig jaar ging het in de halve finales mis, dat mag dit jaar niet opnieuw voorvallen. "België verwacht veel van mij", wist de Luikenaar vanmorgen te zeggen bij onze videoman. "Ik ga er alles aan doen om de verwachtingen waar te maken."







"De vermoeidheid van de voorbije weken speelde daar op", gaf hij toe. "Het was een drukke periode, en ik moet opletten dat ik dan niet in het rood ga. Maar tegen mijn eerste duel in Antwerpen zal ik volledig gerecupereerd zijn. Met mogelijk de Masters en nadien de finale van de Davis Cup tegen Frankrijk staan ook in novenmber veel wedstrijden op de agenda. Maar ik zal er staan."