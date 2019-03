VIDEO. Tennistalent velt topper, waarna hij publiek trakteert op ongeziene show GVS

13 maart 2019

10u24

Bron: L'Equipe, ATP Tennis 0 Tennis Rappen in plaats van speechen. Het 19-jarig tennistalent Denis Shapovalov versloeg op het gerenommeerde toernooi van Indian Wells topper Marin Cilic, en dat zorgde voor een vrolijke creatieve uitspatting. Na de zege trakteerde hij het publiek namelijk op een muzikale creatie.

Een gewezen grandslamwinnaar kloppen, het doet wat met een mens. Het 19-jarige Canadese talent Denis Shapovalov versloeg in de derde ronde op het prestigieuze toernooi van Indian Wells ervaren rot Marin Cilic. De inmiddels 30-jarige Kroaat won vijf jaar geleden de US Open en bezet nog steeds de elfde plek op de ATP-ranking. Jong haalde het van oud, want Shapovalov - zelf het nummer 25 ter wereld - vloerde zijn tegenstrever in twee sets: 6-2, 6-4. En dat zorgde voor ongeziene taferelen.

Shapovalov had immers een rap voorbereid om een eventuele zege extra glans te geven. Geen speech dus in de micro, wel een liedje van eigen makelij. De tekst onthouden bleek in eerste instantie geen evidentie, maar met een spiekbriefje op de gsm lukte het wel. “Het maakte me nerveuzer dan mijn match zelf”, sprak de Canadees achteraf. “In die mate zelfs dat ik moeite had om de tekst te onthouden. Een rapcarrière na mijn tennisloopbaan? (lacht) Ik zie het niet meteen gebeuren.”

Vooral omdat er aan Shapovalov geen begenadigd zangtalent is verloren gegaan. Dat zag en vooral hoorde ook Nick Kyrgios, misschien wel het grootste woelwater op het tenniscourt. “Hoe een fantastische kerel je ook bent en hoe goed je ook zal worden doorheen de jaren, dit optreden was een pijniging om naar te kijken, mijn vriend.”

Hoe dan ook: Shapovalov amuseerde zich en het publiek kon het ook smaken. In de volgende ronde wacht de Pool Hubert Hurkacz, het nummer 67 van de wereld. Een haalbare kaart dus. Straks alweer een muzikaal huzarenstukje?

Voorts was het bijltjesdag op Indian Wells. Lees er HIER alles over!

Ok so @denis_shapo just SPIT 👏 SOME 👏 RHYMES 👏 on court after his win.



🚨THIS IS NOT A DRILL🚨 pic.twitter.com/Hcqv2ghqsh Tennis Canada(@ TennisCanada) link