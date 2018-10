VIDEO. Tennisklassementen: een nieuw tijdperk breekt aan Werner Thys

18 oktober 2018

06u00 0 Tennis Rond deze tijd van het jaar is het voor de tennisspeler steeds uitkijken naar de nieuwe klassementen. Wordt het B0 of B-2/6, C+15 of B+4/6 of C+30/3 of C+30/2 ? Vertrouwde termen voor elke competitieveling, eerder wartaal voor de niet-insider. Die klassementen verdwijnen nu definitief naar de prullenbak en maken plaats voor waardepunten.

“Het volstond niet meer om aan het oude systeem enkele parameters aan te passen en gewoon verder te gaan. Voor de klassementsberekening was het echt noodzakelijk om met een wit blad te beginnen”, aldus Steven De Smet van Tennis Vlaanderen. “Twee doelstellingen stonden centraal: het klassement moet zorgen voor een correcte waardering van de speler én moet een positieve boost geven om competitie te spelen. Te veel spelers hadden een plaats in de onderste klassementen. Met het nieuwe systeem krijgen we een veel betere verdeling. Iedereen zal op zijn waarde staan.”

Vier piramides

Het nieuwe klassement wordt in de toekomst toegekend op basis van de plaats van de speler op de tennispiramide. In totaal wordt er gewerkt met vier piramides: drie voor de jeugd (U9, U11 en U13) en één voor iedereen vanaf veertien jaar. De drie jeugdpiramides krijgen elk hun eigen klassement. De hoogste geklasseerde binnen een leeftijdsreeks krijgt klassement 9.1, 11.1 of 13.1, de laagste geklasseerde 9.8, 11.8 of 13.8.

Bij de volwassenen wordt het klassement uitgedrukt in waardepunten. Het laagste enkelklassement staat gelijk aan drie punten (het NG-klassement van vroeger), het hoogste - en dat zijn de internationale spelers - aan 115 punten.

Alleen nog punten winnen

Een toernooispeler krijgt vanaf nu per reeks punten naargelang de ronde die hij haalt. Hoe hoger de reeks, hoe meer punten er te verdienen vallen “Je kan dit een beetje vergelijken met het internationale ATP- of WTA-circuit”, aldus Steven De Smet. “Hoe verder je doorstoot in een toernooi, hoe meer punten je verzamelt. Bovendien krijg je, afhankelijk van je tegenspeler, ook nog eens punten per gewonnen match en ook deelname aan interclub levert punten op.”

In het verleden kon een speler aan de lopende band toernooien winnen en – door steeds tegen lager geklasseerde spelers te scoren – toch amper punten verzamelen. Met het nieuwe systeem is dat niet meer het geval. Een betere speler in een bepaalde categorie groeit nu gewoon door.

Ook de angst om tegen een ‘counter’ aan te lopen (verliezen van een lager geklasseerde speler) verdwijnt met het nieuwe systeem. “Minpunten zullen niet meer bestaan en alleen de beste acht resultaten tellen”, aldus De Smet. Het is duidelijk: een uitschuiver is dus niet meer bepalend voor het klassement en genoeg toernooien spelen loont.

Het uiteindelijke cijfer dat na een jaar tennissen behaald wordt (ook internationale toernooien tellen mee), bepaalt je klassement. Alle spelers worden gerangschikt van hoog naar laag en het klassement wordt vervolgens via vooraf bepaalde percentages toegekend.

Het feit dat een speler geen minpunten kan behalen en dus steeds het seizoen met een positief saldo afsluit, wil trouwens niet zeggen dat hij niet kan zakken. Een betere speler zal immers meer punten sprokkelen en hoger uitkomen op de piramide.

Twee berekeningen per jaar

Ook volledig nieuw: het klassement wordt voortaan twee keer per jaar berekend. Eén keer in oktober en één keer in juni, telkens op basis van de resultaten behaald in de vorige twaalf maanden. “Voor juni zal het dus de eerste keer in 2020 worden”, zegt De Smet. “In juni 2019 hebben de tennissers immers nog geen volledig jaar volgens het nieuwe systeem achter de rug.”

Een tennisser die in juni 2020 een klassement stijgt, speelt de daaropvolgende zomertoernooien met zijn nieuw klassement. Indien hij in september 2020 de eindronde interclub speelt, dan blijft voor die competitie echter het vorige klassement behouden.

Nieuwe ranking op 5 november

Vandaag krijgen de tennissers nog hun ranking volgens de berekening van het oude reglement toegestuurd . Meteen het einde van een tijdperk want op 5 november volgt het definitieve klassement. Niet schrikken dus dat de ene C+15/4 straks 40 punten achter zijn naam krijgt en de andere 45 of 50 punten. Voor de meeste spelers zullen de waardepunten hoger uitvallen dan het klassement berekend volgens het oude reglement. Het verandert echter niets aan de plaats van de speler op de Belgische ranking. Heel wat spelers zullen gewoon doorschuiven en dat moet voor een veel betere verdeling van de diverse reeksen zorgen.