VIDEO. Ondanks dit straf punt moet Federer finaleplaats in Parijs aan Djokovic laten

03 november 2018

23u50

Bron: Belga

Djokovic bereikt finale na thriller tegen Federer

De Serviër Novak Djokovic (ATP 2) heeft zich met heel wat moeite gekwalificeerd voor de finale van het Masters 1.000 toernooi in Parijs (4.872.105 euro). In een duel tussen twee tenoren versloeg hij de Zwitser Roger Federer (ATP 3) in drie hardbevochten sets. Na een thriller die ruim drie uur duurde, stond de 7-6 (8/6), 5-7, 7-6 (7/3) eindstand in het voordeel van Djokovic op het scorebord.

Djokovic (31) en Federer (37) vochten zaterdag hun 47e onderlinge duel uit. Djokovic leidt nu met 25 zeges tegen 22 voor Federer. In de finale staat ‘Nole’ zondag tegenover de 22-jarige Rus Karen Khachanov (ATP 18). Die zette in de eerste halve finale de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8) opzij met 6-4 en 6-1.

Djokovic, die maandag Rafael Nadal aflost als nummer 1 op de ranking, mikt op een 73ste ATP-titel. Dit jaar won hij al Wimbledon, de US Open en de Masters 1.000 toernooien van Cincinnati en Shanghai. Het Masters 1.000 van Parijs staat al vier keer op zijn erelijst (2009, 2013, 2014 en 2015). Khachanov won tot dusver drie ATP-toernooien. Dit jaar was hij de beste in Marseille en Moskou, in 2016 won hij in het Chinese Chengdu. De Rus staat voor de eerste keer in zijn carrière in de finale van een Masters 1.000.

Kei Nishikori krijgt laatste ticket voor ATP Finals

De Japanner Kei Nishikori heeft zich als laatste tennisser verzekerd van een plaats op de ATP Finals in Londen, het officieuze WK met de top acht van het seizoen dat van 11 tot 18 november plaatvindt. Nishikori, nummer 11 van de wereld, kreeg zaterdag zekerheid over deelname na het afzeggen van Juan Martin del Potro. De Argentijn sukkelt met een blessure aan de rechterknie.

Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic en Dominic Thiem waren al langer geplaatst. Voor de 28-jarige Nishikori wordt het zijn vierde deelname aan de Masters. In 2014 en 2016 bereikte hij de halve finales, waarin Djokovic telkens te sterk was. In 2015 strandde de Japanner in de groepsfase. Dit seizoen won Nishikori, die lang out was door een polsblessure, nog geen titel maar haalde hij wel finales in Monte Carlo, Tokio en Wenen. Tijdens de US Open bereikte de Japanner de halve finales, op Wimbledon de kwartfinales.

Tsjechië mist Karolina Pliskova in finale tegen VS

De Tsjechische tennissters moeten het volgende week in de finale van de Fed Cup tegen de Verenigde Staten stellen zonder Karolina Pliskova. De nummer 8 van de wereld heeft zoveel last van een blessure dat ze niet kan meedoen in Praag. “Ik vind het enorm jammer, maar we hebben een sterk team met goede speelsters”, schreef Pliskova op Twitter. “Ik zal voor jullie duimen!”

De 26-jarige Tsjechische bereikte vorige week bij de WTA Finals in Singapore de halve finales, waarin Pliskova het moest afleggen tegen de Amerikaanse Sloane Stephens. “Al in Singapore had ik veel pijn met lopen. Ik keek uit naar de finale van de Fed Cup, maar medisch onderzoek wees uit dat ik absoluut niet kan meedoen”, laat ze weten.

Petra Kvitova, de nummer 7 van de wereld, is de kopvrouw bij Tsjechië, dat de Fed Cup vijf keer won in de afgelopen zeven jaar. De selectie bestaat verder uit dubbelspecialisten Katerina Siniakova (WTA 1) en Barbora Strycova (WTA 5). Waarschijnlijk wordt een vervangster voor Pliskova opgeroepen. De Amerikaanse ploeg, titelverdediger in het landentoernooi, bestaat uit Danielle Collins (WTA 35), Sofia Kenin (WTA 48), Alison Riske (WTA 63) en Nicole Melichar (WTA 15 in dubbel).

De finale wordt op 11 en 12 november in de Praagse O2 Arena (hardcourt) gespeeld. België verloor in februari in de eerste ronde van de Wereldgroep met 3-2 van Frankrijk. Les Bleus gingen daarna in de halve finale onderuit tegen de VS.