VIDEO. Oeps! Met een tennisbal is Cristiano duidelijk minder handig: Ronaldo ziet hoe Djokovic ATP Finals start met vlotte winst tegen Isner

12 november 2018

12 november 2018

Novak Djokovic verslaat John Isner in twee korte sets

‘S Werelds nummer een Novak Djokovic is in de 02 Arena in Londen met een makkelijke zege tegen John Isner (ATP-10) aan de ATP Finals begonnen. De 31-jarige Serviër maakte in 1 uur en 13 minuten met 6-4 en 6-3 korte metten met het Amerikaanse opslagkanon.

Djokovic 💪🏻🎉🎉🎉

“Ik heb heel solide gespeeld”, reageerde Djokovic. “Soms is het breken van de service van John een onmogelijke opgave, maar dit keer lukte het me drie keer. Ik was op het juiste moment altijd op de juiste plaats. Zelf serveerde ik ook goed. Ik heb weinig kansen weggegeven.”

Djokovic gaat voor een zesde zege in de seizoensfinale. Hij won het toernooi een eerste keer in 2008 en van 2012 tot 2015 vier keer op rij. In 2016 was hij runner-up. Isner debuteert op het toernooi met de beste acht spelers van het seizoen. De Amerikaan kon zich daar niet bij scharen, maar werd als tweede reserve opgevist na het forfait van de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-2).

Opvallende aanwezig in de O2 Arena tijdens Djokovic - Isner was Cristiano Ronaldo, die van de interlandbreak gebruik maakt om wat tennis in Londen mee te pikken in het bijzijn van zijn partner Georgina Rodriguez en zoon Cristiano Jr. De aanvaller van Juventus speelt nog niet mee met Portugal in de Nations League. Het trio had het duidelijk naar zijn zin, al toonde Ronaldo dat hij duidelijk beter met een voetbal overweg kan dan een tennisbal.

Cristiano, Georgina and Junior in London.

Cristiano, Georgina and Junior in London.

They watching the tennis match between Djokovic and Inser in London. 🎾

Zverev klopt Cilic

De 21-jarige Duitser Alexander Zverev (ATP-5) van zijn kant is met een zege tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP-7) aan de ATP Finals begonnen. In twee uur en 6 minuten trok hij in twee tiebreaks aan het langste eind: 7-6 (7/5) en 7-6 (7/1). De Serviër Novak Djokovic (ATP-1) en de Amerikaan John Isner (ATP-10) spelen maandagavond de tweede wedstrijd in de groep “Guga Kuerten”. Zverev maake vorig jaar zijn debuut in de seizoensfinale. Ook toen opende hij met winst tegen Cilic. Het bleef bij die ene zege, waarna hij in de groepsfase uitgeschakeld werd.

Gasquet geeft forfait voor finale Davis Cup

Richard Gasquet geeft forfait voor de finale van de Davis Cup tegen Kroatië, van 23 tot 25 november op gravel in Rijsel. Maandag werd hij verwacht zich bij de Franse selectie te voegen op stage in Marcq-en-Baroeul, de reden voor zijn forfait is nog niet bekend.

Gasquet is de hoogst gerangschikte Fransman op de ATP-ranking (26e). Begin november werd hij door kapitein Yannick Noah opgenomen in de Franse preselectie, samen met Lucas Pouille (ATP 32), Jeremy Chardy (ATP 42), Jo-Wilfried Tsonga (ATP 261) en dubbelspecialisten Nicolas Mahut en Pierre-Hugues Herbert.

"Extreem ontgoocheld dat ik mijn forfait moet aankondigen voor de finale. Ik steun mijn ploegmaats op zoek naar een nieuwe zege", tweette Gasquet. Morgen maakt Noah zijn selectie bekend.

"Extrêmement déçu de devoir annoncer mon forfait pour la finale. À fond avec mes coéquipiers pour aller chercher une nouvelle victoire 🇫🇷🇫🇷💪💪"