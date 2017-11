VIDEO: Nadal schrikt zich hoedje wanneer Uruguayaanse opponent plots uitpakt met fenomenale winner XC

Pablo Cuevas kreeg met Rafael Nadal geen cadeautje in de achtste finales van de Rolex Masters in Parijs. Toch leek de Uruguayaan tijdens de partij allerminst onder de indruk van de nummer één van de wereld. Cuevas pakte namelijk uit met een heerlijke winner door de benen. Knap punt, maar ‘Rafa’ was niet uit zijn lood geslagen. De Spanjaard won uiteindelijk de partij, al had hij daar wel drie sets voor nodig: 6-3, 6-7, 6-3.