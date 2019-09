VIDEO. Federer klopt Kyrgios en bezorgt Team Europa 5-3-voorsprong in Laver Cup AB

21 september 2019

20u10

Bron: ANP, AP 0 Tennis Roger Federer heeft Team Europa in de Laver Cup een 5-3-voorsprong bezorgd door Nick Kyrgios te verslaan. De beslissing viel in de supertiebreak.

Federer sloeg direct een gaatje, maar leverde bij 3-1 zijn service in. Breaks vielen er lange tijd niet te noteren, totdat Kyrgios bij 5-5 in de tweede set gebroken werd. De Australiër werkte nog een 40-0 achterstand weg, maar boog op het vierde breakpoint. In de supertiebreak, een tiebreak tot de tien, verzilverde Federer zijn derde wedstrijdpunt. Vrijdag kwam Federer in Genève alleen in actie in het dubbelspel.

Eerder op de dag had de Amerikaan John Isner Team Wereld twee punten bezorgd door Alexander Zverev uit Duitsland met 6-7 (2) 6-4 10-1 te kloppen. Op de zaterdag is een zege twee punten waard, zondag zelfs drie. Vrijdag was een overwinning goed voor één punt. Het team dat als eerste dertien punten heeft, wint de Laver Cup. De afgelopen twee edities werden door Europa gewonnen.