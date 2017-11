VIDEO: Even het voetbalveld opzij duwen, Goffin en co spelen straks in hypermodern Rijsels stadion DMM

Het Stade Pierre Mauroy voor de Davis Cup-finale in 2014. Waar vind je binnen de 48 uur een overdekte zaal met minstens 12.000 zitplaatsen, die bovendien drie dagen beschikbaar is tussen 24 en 26 november? Met dat vraagstuk zat de Franse Tennisfederatie (FFT) na de kwalificatie voor de finale van de Davis Cup eind september. De oplossing: het Stade Pierre Mauroy in Rijsel. Een technisch huzarenstukje, zo blijkt uit onderstaande gegevens.

Algemeen:

Ligging: Villeneuve d'Ascq

Eigenlijke functie: voetbalstadion Lille

Bouwjaren: 2009-2012

Geopend: 17 augustus 2012

Kostprijs: 282 miljoen euro

Capaciteit: 50.186 zitplaatsen

Omgebouwd tot tennisarena:

Capaciteit: 28.000 zitplaatsen

Ondergrond: naar keuze, voor Davis Cup-finale hardcourt

La Boîte à Spectacles:

De precieze manier waarop het Stade Pierre Mauroy wordt omgetoverd tot een tennistempel is ongezien. De helft van het voetbalveld kan omhoog en over de andere helft worden geschoven. Op die manier huisvest het stadion concerten en andere sportevenementen. Zwemmen, basketbal en dus ook tennis, het kan allemaal. De capaciteit van de Boîte à Spectacles kan variëren tussen 6.900 en 30.000 plaatsen. Verder kan ook het schuifdak bij goed of slecht weer open en dicht.

Bekijk hieronder de transformatie van het voetbalstadion:

Franse prestaties in Pierre Mauroy: verloren finale tegen Federer en co.

Het Franse Davis Cup-team heeft al een korte, maar krachtige geschiedenis in het Stade Pierre Mauroy. In 2014 verloren Tsonga, Monfils, Gasquet en Benneteau in groep van Zwitserland. De Zwitsers konden met Federer en Wawrinka over twee toppers in hoogvorm beschikken en dat drukte zich ook uit in de eindstand: 1-3 voor Zwitserland. De finale werd toen op gravel gespeeld. Deze week gaat Frankrijk voor hardcourt. Toch wel opvallend gezien vooral David Goffin als een specialist van die ondergrond wordt beschouwd.

