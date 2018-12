VIDEO. Elise Mertens gaat in Brisbane na spannend burenduel onderuit tegen Kiki Bertens GVS

31 december 2018

09u18

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 12) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Australische Brisbane (hard/1 miljoen dollar). De Belgische nummer één zette het nieuwe WTA-seizoen in met een felbevochten duel tegen Kiki Bertens (WTA 9): 6-2, 6-7 (6/8) en 6-4 voor de Nederlandse na 2 uur en 30 minuten.

Mertens moest de eerste set met 6-2 aan Bertens laten. In de tweede set vocht onze landgenote zich terug in de wedstrijd, in de tiebreak trok ze met 6/8 aan het langste eind. Bertens ging in de derde set twee keer door de opslag van Mertens, die slechts één break realiseerde.

De 23-jarige Limburgse speelde voor de derde keer tegen de 27-jarige Bertens. In 2017 won ze zowel in Hobart als New Haven van de Nederlandse.

Elise Mertens was de enige Belgische op de hoofdtabel. Yanina Wickmayer (WTA 122) sneuvelde in de eerste kwalificatieronde.

