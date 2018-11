VIDEO. Dolle vreugdetaferelen bij Kroatië, dat dankzij Cilic tweede eindzege in Davis Cup pakt MH

25 november 2018

15u40

Bron: Belga 0 Tennis Kroatië heeft voor de tweede maal in zijn geschiedenis de Davis Cup gewonnen. Marin Cilic (ATP 7) zorgde op het gravel van het Stade Pierre Mauroy in Rijsel, met winst tegen Lucas Pouille (ATP 32), voor het beslissende punt tegen Frankrijk. De Kroaten staan na vier duels op een onoverbrugbare 3-1 voorsprong.

Cilic won in drie sets: 7-6 (7/3), 6-3 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 19 minuten. Aanvankelijk moest Jérémy Chardy (ATP 40) aan de bak tegen Cilic, maar de Franse kapitein Yannick Noah verkoos Pouille voor het cruciale duel. Jo-Wilfried Tsonga (ATP 259) kijkt later vandaag nog Borna Coric (ATP 12) in de ogen, maar dat duel is dus voor de eer.

Vrijdag opende Coric met winst in drie sets (6-2, 7-5 en 6-4) tegen Chardy, waarna Cilic het, ook na een driesetter (6-3, 7-5 en 6-4), haalde van Tsonga. Gisteren milderden dubbelspecialisten Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut voor Frankrijk. Het duo klopte Ivan Dodig en Mate Pavic in vier sets (6-4, 6-4, 3-6 en 7-6 (7/3)).

Voor Kroatië is het, na 2005, de tweede eindzege. In 2016 haalden de Kroaten de finale, maar daarin was Argentinië te sterk. Frankrijk was na zijn zege van vorig jaar in de finale tegen België de titelhouder in de Davis Cup. Op het palmares van de Fransen staan er in totaal zes eindzeges en acht verloren finales.

