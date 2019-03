VIDEO. Bijltjesdag op Indian Wells: Osaka, Halep en gefrustreerde Djokovic out, Federer wel verder ODBS

13 maart 2019

09u36

Bron: Belga 1

Novak Djokovic strandt in derde ronde

‘s Werelds nummer een Novak Djokovic heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op het ATP Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/8.359.455 dollar). Het Servische eerste reekshoofd ging er in de derde ronde in twee sets uit tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 39): twee keer 6-4 na 1 uur en 39 minuten.

Djokovic won Indian Wells al vijf keer, voor het laatst in 2016. Van de vorige negen ontmoetingen op de ATP-Tour met de Servische nummer één van de wereld had Kohlschreiber maar één keer kunnen winnen, tien jaar geleden op Roland Garros. De 31-jarige Serviër won ook de vorige drie grandslamtoernooien. Voor Kohlschreiber komt er nu een achtste finale aan tegen de Fransman Gaël Monfils, de nummer negentien van de wereld en recent nog winnaar van het toernooi in Rotterdam.

Djokovic had niet meteen een reden voor de vroegtijdige uitschakeling. “Een offday”, noemde de Serviër het. “Kohlschreiber heeft veel ervaring en liet eerder al zeges noteren tegen hoger geplaatste spelers. Op een goede dag kan hij tegen iedereen winnen. Verliezen is nooit leuk, maar ongerust ben ik niet. Dit gebeurt nu eenmaal af en toe. Nu komt het erop aan me zo goed mogelijk voor te bereiden op het Masters 1.000 van Miami.”

Federer wint Zwitserse clash

Zijn eeuwige concurrent Roger Federer staat wel in de achtste finales op Indian Wells. De Zwitserse nummer vier van de wereld zette in de derde ronde eenvoudig zijn landgenoot Stan Wawrinka (ATP 40) in twee sets opzij: 6-3 en 6-4 in minder dan een uur. In de volgende ronde neemt de 37-jarige Federer, die een tiental dagen geleden in Dubai zijn honderdste ATP-titel won, het op tegen de Brit Kyle Edmund (ATP 23). Net als Djokovic won Federer het toernooi in de Amerikaanse woestijn al vijf keer.

Achtste finales zijn het eindstation voor Osaka en Halep

Ook de Japanse Naomi Osaka, de nummer een van de wereld in het vrouwentennis, sneuvelde in de achtste finales van Indian Wells. De 21-jarige Osaka, titelverdedigster op Indian Wells, verloor in de vierde ronde in twee sets (6-3 en 6-1) van de Zwitserse Belinda Bencic, de nummer 23 van de wereld. De Japanse won in september vorig jaar het US Open en was ook begin dit jaar de beste op het Australian Open. De 22-jarige Bencic is echter in vorm en won haar laatste elf duels. In Dubai veroverde ze vorige maand de derde WTA-titel in haar carrière.

Ook voor nummer twee van de wereld Simona Halep is het toernooi afgelopen. De Roemeense ging in de vierde ronde in drie sets (6-2, 3-6 en 6-2) onderuit tegen de amper negentienjarige Tsjechische Markéta Vondrousova (WTA 61). Door de uitschakeling laat Halep een uitgelezen kans liggen om de leidersplaats op de WTA-ranking weer over te nemen. Die moest ze vorig jaar afstaan aan Osaka.

De Duitse Angelique Kerber (WTA 8) staat wel in de kwartfinales in de Amerikaanse woestijn. De voormalige nummer een van de wereld had het in de vierde ronde nochtans niet makkelijk en had drie sets nodig tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 9), na een inzinking in set twee: 6-1, 4-6 en 6-4. In de kwartfinales wacht nu de Amerikaanse Venus Williams (WTA 36). De 38-jarige Williams kegelde in de vierde ronde de Duitse Mona Barthel (WTA 97) in twee keer 6-4 uit het toernooi. Venus won het Californische toernooi nog nooit, zus Serena moest zondag opgeven.