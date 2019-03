VIDEO. Bemelmans struikelt in eerste kwalificatieronde van Miami - Thiem verrast Federer in finale Indian Wells YP

Bemelmans out in eerste kwalificatieronde van ATP Miami

Ruben Bemelmans (ATP-151) heeft zich niet op de hoofdtabel van het Masters 1.000-toernooi van Miami (Florida) kunnen plaatsen. De 31-jarige Limburger leed in de eerste kwalificatieronde een 5-7, 6-3, 6-7 (5/7)-nederlaag tegen de Italiaan Paolo Lorenzi (ATP-107).

David Goffin (ATP-20) is zo de enige Belg op de hoofdtabel. Hij start als achttiende reekshoofd in de tweede ronde van het met 8.359.455 dollar gedoteerde hardcourttoernooi tegen de winnaar van de partij tussen de Kroaat Ivo Karlovic (ATP-76) en de Spanjaard Pablo Andujar (ATP-88).

Thiem verrast Federer in finale Indian Wells

Dominic Thiem (ATP 8) heeft het prestigieuze toernooi in Indian Wells (8.359.455 dollar) op zijn naam geschreven. De Oostenrijker versloeg in de finale op het Amerikaanse hardcourt de Zwitser Roger Federer (ATP 4) in twee uur en twee minuten met 3-6, 6-3 en 7-5.

Voor de 25-jarige Thiem is het de twaalfde toernooizege, de eerste in een Masters 1.000, de categorie net onder de grandslams. De 37-jarige Federer mikte op een 101e ATP-titel, de zesde in Indian Wells. Maar net als vorig jaar, toen Juan Martin del Potro won, eindigde de tennislegende als runner-up.

“Het is moeilijk te zeggen waarom ik deze finale niet heb gewonnen. Het hing vandaag af van details”, reageerde Federer. “Hij speelde iets beter wanneer het nodig was, maar ik vind niet dat ik vandaag slecht heb gespeeld. Ik ben niet al te ontgoocheld. Het belangrijkste voor mij is te weten dat ik de laatste tijd veel heb gespeeld en dat ik er fysiek sta. Ik speel goed en trek met een goeie vorm naar Miami.”

Dominic Thiem kon nauwelijks geloven dat hij zondag met de trofee mocht zwaaien. “Het is een beetje irreëel wat er de voorbije tien dagen is gebeurd. Toen ik hier aankwam, was ik niet in vorm en nu ben ik de kampioen van Indian Wells. Het is ongelofelijk dat ik net de mooiste titel uit mijn carrière heb behaald. Roger Federer verslaan is speciaal want hij is een legende in deze sport. Voor ons jongeren is het een voorrecht tegen hem te spelen. Ik hoop dat hij nog enkele jaren verder doet.”